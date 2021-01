VIDEO Accident rutier cumplit in judetul Cluj. Un sofer de 28 de ani a murit dupa ce a fost izbit de o masina venita de pe contrasens

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, un sofer in varsta de 26 de ani din comuna clujeana Baciu, care se deplasa pe DN1F inspre Cluj-Napoca, intr-o curba la dreapta ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, patrunzand pe sensul opus al partii carosabile si intrand in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din localitatea Turea, arata Monitorul de Cluj In urma impactului violent, soferul aflat in masina lovita si-a pierdut viata.Soferul in varsta de 26 de ani, precum si o tanara de 22 de ani, din Apahida, pasagera in autoturismul condus de acesta, au fost condusi la o unitate medicala pentru acordarea de ingrijiri de specialitate. Alaturi de acestia, a fost transportata si pasagera din autovehiculul condus de tanarul de 28 de ani, respectiv o femeie de 23 de ani, din comuna Garbau.