VIDEO Autoturism spulberat de TIR pe un drum din Slobozia. Momentul impactului, suprins de camerele de supraveghere

In aceasta dimineata, in jurul orei 08.30, in Slobozia Noua s-a produs un accident de circulatie in cre au fost implicate 2 autoturisme si a un TIR. In urma impactului, sase persoane au fost ranite, una fiind gasita incarcerata.Pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Slobozia au fost alertati in jurul orei 08.40, sa intervina la un accident rutier produs pe DN 21, in localitatea Slobozia Noua, in care au fost implicate un TIR si doua autoturisme. La locul solicitarii au fost mobilizate de urgenta o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare, o ambulanta SMURD , doua ambulante tip B si una tip C ale SAJ Ialomita-substatia Slobozia. Echipajul de descarcerare a actionat pentru extragerea victimei ramasa captiva in unul dintre autoturisme.Celor sase victime le-au fost acordate ingrijiri medicale la fata locului de echipajele SMURD si SAJ, dupa care cinci victime au fost preluate si transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia. Ambulanta SMURD a preluat o victima, iar celelalte patru victime au fost preluate de echipajele Serviciului de Ambulanta Judetean Ialomita. Militarii au mai actionat pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiului la locul accidentului si sablare carosabil.