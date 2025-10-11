Vitezoman oprit cu focuri de arma la Sibiu

Marti, 07 Decembrie 2010, ora 13:15
Vitezoman oprit cu focuri de arma la Sibiu
Un sofer in varsta de 26 de ani a vrut sa isi arate maiestria in a incalca regulile de circulatie in municipiul Sibiu si a pornit intr-o adevarata cursa pe DN 14.

Politistii au tras doua focuri de arma in plan vertical, dupa ce soferul a ignorat semnalele de oprire ale agentilor de politie si a trecut de doua filtre facute de acestia, in Viile Sibiului si la Slimnic, relateaza Adevarul.

La Slimic, soferul a pierdut controlul volanului, a acrosat un microbuz cu masina sa si s-a rasturnat intr-un sant. Aparatul etilotest a aratat ca acesta avea o alcolemie de 0,81 mg alcool in aerul expirat. Politistii au constatat ca avea si permisul anulat.

