Acuzatii grave ale unui politist. Legaturile sefilor din Politia Romana cu interlopii. De ce nu a fost informat comisarul sef Berechet de stadiul anchetei din dosarul uciderii lui Emi Pian. Implicarea chestorului Vasilescu

Septimiu Pan sustine ca dosarul a fost preluat de Serviciul Omoruri, "ce a tratat lucrurile cu profesionalism si maxima celeritate, asa cum e deja de notorietate ca procedeaza cu toate dosarele". Ulterior, s-a documentat si faza a doua a cauzei, respectiv "tentativa de omor comisa dupa fapta de omor, asupra autorului de omor urmarit nu pentru a fi prins, ci pentru a se razbuna, de catre cei doi frati ai lui Emi Pian, respectiv Gratian si Ciprian, si inca un tovaras de-al lor".Septimiu Pan afirma intr-o postare pe Facebook ca, "pe tot parcursul anchetei, inca din primele minute, Seful Politiei Capitalei, Cms. Sef Berechet Bogdan, mai cunoscut printre subalterni drept << Beizadeaua >>, a avut o atitudine duplicitara in sensul ca insista sa afle exact si imediat fiecare pas facut de Serviciul Omoruri in dosar, DESI LEGEA INTERZICE CLAR ACEST LUCRU, ce s-a mai gasit, pe cine urmeaza sa aresteze, detalii tehnice strict secrete, cand se iau masuri cu autorul etc., pe de alta parte se afisa toata ziua bot in bot cu neamurile lui Pian, la televizor".Politistul afirma ca, "in aceasta situatie, nu i-a mai raspuns nimeni la intrebarile total deplasate, i s-a comunicat sec ca ancheta e in desfasurare, motivele refuzului fiind pe de o parte de ordin legal, pe de alta legate de faptul ca pe aceasta filiera ierarhica ajung informatii la presa sau in alte medii, iar acest lucru este de natura sa afecteze activitatea de urmarire penala".Ofiterul mai spune ca la descinderile de la clanul Duduienilor s-a apelat la serviciile Jandarmeriei, existand suspiciuni ca o eventuala raportare ierarhica in vederea obtinerii de sprijin de la alte servicii ar putea genera scurgeri de informatii."Nu se asteptau sa vina cineva peste ei pentru ca, ghici ciuperca, NU AVUSESE CINE SA-I AVERTIZEZE. Onor comisarul Berechet dimpreuna cu ortacul sau mai mare, chestorul Vasilescu, seful IGPR, au aflat de actiune de la televizor. Acum, ud fleasca de suparare, Chestorul Vasilescu trimite control la Serviciul Omoruri, pe motiv ca nu a fost anuntat si ca, pretinde el fara sa cunoasca detalii, s-ar fi gresit una dintre adrese, la perchezitii . Nu, domnule Vasilescu, teapa, adresa nu e gresita, ci unul dintre criminalii cautati are domiciliul legal in casa unui luptator SIAS al IGPR, cu care e prieten bun din copilarie, la deruta", afirma politistul.Septimiu Pan sustine ca cei doi sefi din Politie i-ar fi promis fratelui interlopului Emi Pian protectie, in urma unei intalniri pe care ar fi avut-o intr-o biserica in noaptea 08/09 august 2020."Scopul era determinarea familiei Pian sa devanseze ora la care este scos mortul din casa, respectiv 14.00, la o ora foarte matinala, lucru care s-a si concretizat. Ba chiar v-ati si laudat printre apropiati cu marile dvs. realizari! Intrebarea logica este: Ce i-a promis Vasilescu lui Elvis, fiul lui Pian, noaptea in biserica, pentru acest favor acordat, de este atat de suparat pe Serviciul Omoruri ca i-a stricat promisiunile? Raspunsul e logic: PROTECTIE! O protectie pe care nu a mai putut sa o acorde din cauza unora care si-au permis sa actioneze ca la carte si sa adune criminalii de pe strazile unde-i pazea politia lui Vasilescu si-a lui Berechet", mai precizeaza in mesaj angajatul Politiei Capitalei.