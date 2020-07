Amenzi de 13.000 de lei pentru campare ilegala si acces cu masini pe plajele de la Vadu si Corbu. Administratia Rezervatiei acuza un adevarat "dezastru"

ARBDD a transmis luni, printr-un comunicat de presa, ca multi dintre turistii care au luat din nou cu asalt plajele salbatice din zona Vadu-Corbu-Midia, au continuat sa incalce legea si regulile specifice de vizitare a unei zone costiere aflata in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii."Inspectorii ecologi ai ARBDD, in colaborare cu organele de control ale Ministerului Administratiei si Internelor, au continuat actiunile de monitorizare si control pe plajele de la Vadu, Corbu si Midia. Astfel, data de 18 iulie au fost estimati pe cele trei plaje aproximativ 13.200 de turisti si 2.250 de autovehicule, iar in data de 19 iulie au fost estimati 6.250 turisti si 1.670 autovehicule. Pentru contraventiile constatate au fost aplicate un numar de 50 de sanctiuni, pentru campare ilegala si pentru accesul cu autovehiculele pe plaja, in valoare totala de 13.000 lei", se arata in comunicatul ARBDD.Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii acuza un "dezastru" si a precizat ca nimic nu justifica un comportament agresiv fata de arie naturala protejata."Motivatia dorintei de petrecere a timpului liber in zone naturale, unde se presupune ca distantarea fizica se poate mentine, nu justifica sub nici o forma un comportament agresiv fata de o arie naturala protejata, o lipsa de respect pentru cei care vegheaza la protejarea acestor ultime zone salbatice costiere din tara noastra", a mentionat sursa citata.Din evaluarea efectuata de reprezentantii ARBDD, inspectorii au constatat ca activitatea intensa de pe plajele salbatice produce pagube importante habitatelor naturale. "Zonele pe care sunt parcate autovehiculele sunt habitate Natura 2000 cu o valoare conservativa foarte mare, precum 2110 Dune mobile embrionare si 2130 Dune fixate de coasta cu vegetatie erbacee ("dune gri") care necesita o atentie speciala", a mentionat ARBDD.Inspectorii Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii fac inca o data apel la turistii care vin pe aceste plaje neamenajate sa respecte regulile privind vizitarea acestor zone.