Canada: 22 de capete de acuzare pe numele barbatului care a intrat inarmat in zona rezidentiala in care locuieste premierul Justin Trudeau

Barbatul este acuzat, printre altele, de formularea de amenintari pentru "a cauza moartea sau ranirea fizica" a premierului canadian, potrivit actului de acuzare citat de media canadiana.Majoritatea capetelor de acuzare se refera la detinerea unei arme de foc.Trudeau si familia sa locuiesc intr-o vila in complexul guvernamental Rideau Hall, unde isi are resedinta si guvernatoarea generala a Canadei, Julie Payette, construit intr-o zona impadurita in afara centrului capitalei. Premierul canadian nu se afla in locuinta in acel moment.Politia a declarat ca suspectul, care este membru al fortelor armate canadiene, "a patruns prin intrarea principala pietonala" a complexului Rideau Hall. Barbatul a fost retinut joi, 2 iulie, cu putin inainte de ora locala 08:30 (12:30 GMT), fara a opune rezistenta.Spre deosebire de SUA, unde patru presedinti au fost asasinati din 1865 incoace, in Canada aproape ca nu exista precedente serioase de violenta politica. Singura exceptie a fost inregistrata in 1970, cand un grup radical care milita pentru independenta Quebecului l-a rapit si asasinat pe vicepremierul acestei provincii.In octombrie anul trecut, Justin Trudeau a purtat o vesta antiglont la un miting electoral, dupa ce oficialii responsabili cu securitatea au detectat o amenintare.