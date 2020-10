Cautarile pe Google dupa cuvantul "giroscop" au explodat dupa o gafa a Vioricai Dancila

Potrivit digi24.ro , in 24 de ore de la gafa Vioricai Dancila, cuvantul "giroscop" a fost cautat pe Google mai mult decat in ultimele patru saptamani. Potrivit sursei citate, apogeul cautarilor pe internet, incepand cu data de 17 septembrie, pentru cuvantul "giroscop" a fost atins miercuri dimineata, la ora 08.00, cand popularitatea termenului a atins valoarea maxima de 100.Klaus Iohannis a folosit termenul "giroscop" intr-o conferinta de presa in care, intrebat de ce a girat racolarile facute de PNL de la PSD , i-a spus reporterului sa repete intrebarea: "Aia cu giroscopul".Cuvantul "giroscop" exista in vocabularul limbii romane si este definit, potrivit DEX,astfel: "Corp solid sprijinit in asa fel, incat este liber sa se roteasca in jurul axei sale. Aparat care, antrenat de o miscare de rotatie in jurul uneia dintre axe, se poate deplasa astfel incat sa nu modifice directia axei sale de rotatie. Dispozitiv care asigura stabilitatea si orientarea in spatiu a unui avion , a unui submarin etc".