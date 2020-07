Ciocniri in "alianta Dreptei": Barna anunta ca negociaza cu PNL in Bucuresti, iar USR Constanta ii acuza pe liberali ca fura la sondaje

Vineri, 24 iulie, Dan Barna a anuntat ca la sfarsitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidati comuni la primariile de sector din Bucuresti, in perspectiva alegerilor locale programate in septembrie."Dialogul a fost redeschis. Vom avea o intalnire la finalul acestei saptamani si sper sa facem pasii inainte necesari pentru Bucuresti, pentru ca, din punctul nostru de vedere, suntem relativ aproape de a gasi o solutie prin care sa reusim sa punem in spatele candidatului comun, Nicusor Dan , candidati unici. Ar fi un lucru valoros si necesar pentru Bucuresti si, din aceasta perspectiva, zilele urmatoare sunt critice, as spune, pentru gasirea acestei solutii. Asteptam ca PNL sa se decida daca isi doresc sa mearga pe aceasta cale a unor candidaturi comune", a declarat Dan Barna.La scurt timp dupa aceste declaratii, Alianta USR-PLUS a emis un comunicat de presa in care ii ataca pe liberali, acuzandu-i ca prezinta sondaje masluite."Prezent la Constanta intr-o scurta vizita de campanie, premierul Ludovic Orban a dovedit ca PNL nu a invatat cat ar fi fost nevoie din lectia alegerilor locale din 2016. La fel ca atunci, PNL prezinta sondaje masluite in speranta de a-si pacali candidatul, partidul si alegatorii. Domnul Orban a facut publice niste informatii eronate care il prezinta pe candidatul PNL pentru functia de primar al municipiului Constanta cu un procentaj fals de 30-35%, iar pe candidatul USR PLUS, Stelian Ion, cu doar 12-14%", se arata in comunicatul de presa emis de USR-PLUS.Alianta USR-PLUS aminteste ca in 2016 PNL a procedat exact la fel in Bucuresti: "L-a prezentat pe Catalin Predoiu la 23-26%, pentru a crea impresia unui candidat puternic".