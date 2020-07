Coreea de Sud: Primarul Seulului s-a sinucis dupa ce a fost acuzat de hartuire sexuala

Park Won-soon, al carui corp a fost descoperit vineri dimineata la periferia de nord a Seulului, este oficialul politic de cel mai inalt rang implicat intr-un scandal de hartuire sexuala.Intr-o societate sud-coreeana ramasa profund patriarhala, miscarea mondiala #MeToo - impotriva violentelor la care sunt supuse femeile - a doborat zeci de reprezentanti masculini eminenti in toate domeniile.Intr-un mesaj scris de mana cu cerneala si cu o pensula, gasit in resedinta oficiala si care a fost facut public, el prezinta scuze foarte general."Imi pare rau pentru toata lumea", a scris el, cerand sa fie incinerat si ca cenusa sa fie raspandita pe mormantul parintilor sai."Imi para rau pentru familia mea, careia i-am cauzat doar durere", a adaugat el."La revedere", a semnat Park Won-soon, in varsta de 64 de ani, fara sa se refere la acuzatiile care-l vizeaza.O figura emblematica a Partidului Democrat (centru-stanga, la putere), el conducea din 2011 uriasa capitala a Coreei de Sud, cu aproximativ zece milioane de locuitori, adica o cincime din populatia tarii.Cel care nu-si ascundea dorinta de a-i succeda presedintelui Moon Jae-in in 2022 a obtinut trei victorii in alegeri si a devenit avocatul egalitatii intre sexe si sociale.Moartea sa are loc la o zi dupa ce fosta sa secretara a depus plangere impotriva sa cu privire la hartuire sexuala.El "m-a hartuit sexual si a facut gesturi nepotrivite in timpul programului", insistand sa-l insoteasca in camera de domit de langa biroul sau, a povestit presupusa victima, potrivit unui document care prezinta depozitia sa la politie , transmis AFP de o sursa apropiata dosarului.Dupa serviciu, a povestit secretara sa persoanla din 2015, el ii trimitea pe un serviciu de mesagerie "selfie-uri cu el in lenjerie intima si comentarii obscene"."FRICA SI UMILIRE""Am incercat sa uit, suportand o frica si o umilire enorme, spunandu-mi ca era in interesul orasului Seul, al meu si al primarului Park", a declarat ea, potrivit acestui document.Politia a confirmat depunerea plangerii, insa niciun detaliu nu apare in document.Moartea lui Park Won-soon inseana ca dosarul va fi inchis in mod automat.In pofida unei remarcabile ascensiuni industriale, societatea sud-coreeana ramane foarte partiarhala, insa semne de schimbare au aparut in 2018, cand o femeie procuror a acuzat in mod public un superior ierarhic de faptul ca a mangaiat-o insistent la funeralii.Cel mai rasunator caz este al lui Ahn Hee-jung, un fost guvernator, care s-a clasat al doilea in 2017 in cursa la investirea PartiduluiDemocrat la presedintie, condamnat anul trecut cu privire la faptul caa intretinut raporturi sexuale si a abuzat de autoritatea sa. Una dintre colaboratoarele sale l-a acuzat de viol.Park Won-soon este oficialul politic de cel mai inalt care si-a pus capat zilelor de cand fostul presedinte Roh Moo-hyun s-a aruncat de pe o faleza, in 2009, dupa ce a fost interogat cu privire la acuzaii de coruptie care au vizat membri ai familiei sale.El a fost un student contestatar in timpul dictaturii lui Park Chung Hee - asasinat la sfarsitul lui 1979 - in Coreea de Sud.Detinut din cauza ca a participat la o adunare imporiva regimului militar, el a fost dat afara de la universitatea din Seul in 1975, la cateva saptamani dupa admitere, si a fost incarcerat timp de patru luni.Park Won-soon a devenit ulterior un avocat angajat in lupta in favoarea respectarii drepturilor omului, aparand numerosi activisti politici in anii '80 si '90.El s-a implicat, de asemenea, in actiuni caritabile.La conducerea capitalei sud-coreene, Park Won-soon si-a creat o reputatie de muncitor asiduu, fiind foarte exigent cu subordonatii sai, dintre care unii s-ar fi sinucis din cauza stresului la care erau supusi.Vineri, vestea mortii sale a condus la reactii impartite, unii transmitand condoleante, iar altii condamnand o sinucidere menita, in opinia lor, sa evite o condamnare.Un memorial urmeaza sa fie ridicat in fata sediului Primariei Seulului, pentru ca cetatenii sa-i poata aduce un ultim omagiu.