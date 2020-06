Criminalul care a incendiat tanara de 17 ani din Mehedinti, dus de anchetatori la locul faptei pentru reconstituire. Fata il acuzase de viol si hartuire

Ziare.

Echipa de anchetatori a mers, mai intai, la casa unde Turnagiu a locuit prima data in localitatea Darvari, pusa la dispozitie de un fost prieten din penitenciar . Al doilea punct a fost casa unde a locuit acesta ultima data, care apartine unei femei cu care criminalul avea o relatie, proprietara fiind plecata la munca in Italia.La final, barbatul a fost dus la casa tinerei din Darvari, unde a aruncat benzina pe fata de 17 ani si i-a dat foc. Tanara este, in continuare, internata in stare foarte grava la o unitate medicala din Bucuresti.Dupa reconstituire, barbatul va fi transportat in arestul IPJ Mehedinti, unde se afla in arest. Turnagiu Ion (45 de ani) a fost liberat conditionat din inchisoare in 10 mai 2019. In 1993, acesta a comis 5 crime si a fost condamnat la inchisoare pe viata. Dupa 26 de ani si 8 luni, atat comisia din penitenciar cat si un complet al Tribunalului Mehedinti au considerat ca acesta poate fi liberat conditionat. Magistratii au precizta in motivare ca acesta "si-a format si consolidat o atitudine corecta fata de valorile sociale".Dupa liberare, barbatul a ajuns sa lucreze cu ziua si a devenit prieten cu tatal fetei. Si-a deschis un cont pe Facebook , unde cu o zi inainte de a o incendia pe tanara de 17 ani a inregistrat un mesaj de adio: