CTP despre acuzatiile impotriva sa: Unei injuraturi nu ai cum sa ii raspunzi. Nu are vreun sens rational cum sa o contrazici

CTP a explicat ca nu a vrut sa spuna ca toti credinciosii sunt niste vite, ci doar cei care-l asculta pe Patriarhul Daniel fara sa gandeasca. Intrebat despre criticile pe care le-a primit in ultima perioada, CTP l-a corectat pe moderator, spunand ca a primit injuraturi, nu critici."Critica se bazeaza pe fapte, argumente. N-am cum sa raspund jignirilor. Unei injuraturi n-ai cum sa-i raspunzi. Ea nu are vreun sens rational cum sa o contrazici. Daca cineva imi spune << te bag in ma-ta >>, pot sa-l contrazic? Sa-i spun ca e o operatie dificila avand in vedere statutul meu actual?", s-a intrebat gazetarul.Plecand de la concluzia ca "a gandi nu e un pacat", jurnalistul a amintit de afirmatia Patriarhului Daniel, care facea o asociere intre interzicerea pelerinajului la moaste cu caderea Comunismului in 1989."Ce-a spus Patriarhul. A spus asa. << Fiindca a interzis pelerinajul la moaste in 89, Comunismul a cazut in cateva luni >> . Eu am comentat asta in felul urmator. << Pentru a prosti oamenii, sarlatanul Daniel nu are nevoie de matematica, o da direct ca pe o strigatura, ca pentru vitele pastoresti >> . (...) Strigatura aceea nu poate fi adresata oamenilor pentru ca oamenii vor lua acele cuvinte si vor gandi. Oamenii se leaga de cuvinte si uneori cuvintele te opresc din gandit. (...) << Interzis pupat moaste, rezulta cazut Comunism >> . Daca iei aceasta implicatie drept logica, rezulta ca esti vita, nu credincios. Eu nu am spus ca orice credincios e vita. Doar cei care iau asta de buna", a explicat gazetarul.CTP a amintit de o "enormitate" a Patriarhului Daniel, cand, in urma cu cinci ani, dupa incendiul de la clubul Colectiv , acesta explica ca preotii se roaga pentru victime doar in Biserica."Acest domn produce din nou o enormitate, o alta fraza la care am ramas blocat. Dumnezeu nu se lasa batjocorit. Pai hai sa ne uitam nu la Apostolul Pavel, sa ne uitam la Iisus Hristos, care e Dumnezeu. Ce a facut? S-a lasat batjocorit. Tocmai asta e esenta. A te lasa batjocorit. Ce s-a intamplat cu el acolo? I s-a pus o coroana de spini in cap. I s-au strigat in batjocura ave Cezar. I-au dat otet sa bea atunci cand ii era sete. Le indura ca sa ne fie rusine pentru ce i-am facut. Noi oamenii, atunci. Ca sa trezeasca in noi acest sentiment, care te poate salva. Rusinea e un sentiment rusinos care poate sa schimbe omul, sa-l imbunatateasca. Dumnezeu-Iisus se lasa batjocorit. Ii raspunde cuiva? Si vine Patriarhul sa ne spuna ca Dumnezeu nu se lasa batjocorit", a mai adaugat Cristian Tudor Popescu.