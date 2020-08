Dentist acuzat de spionaj, executat in stil barbar. A fost rastignit de jihadisti

Potrivit unui oficial din regiune, citat sub acoperirea anonimatului, dentistul a fost rastignit de jihadisti, sambata, la Somaa, iar trupul sau crucificat a fost suspendat de un zid al centrului de sanatate in care se afla clinica sa.Al-Qaida a postat un filmulet care ar contine marturisirile dentistului, in care barbatul ar recunoaste c a colaborat cu serviciile guvernamentale de securitate si ca a plasat cipuri pentru ghidarea tirurilor dronelor americane care vizau membri ai retelei.In social media au aparut imagini cu dentistul ucis Militantii Al-Qaida ar intentiona sa mai execute un yemenit pe care il acuza de spionaj si ar mai avea ca ostatici cinci barbati si sapte femei pe care ii suspecteaza de aceeasi activitate.