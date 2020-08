Doi membri ai clanului Duduianu, dati in urmarire in dosarul in care manelistii Florin Salam si Nicolae Guta acuza ca au fost talhariti de interlopi

Este vorba despre Stefan Duduianu si Florin Duduianu, fratii interlopului Florin Mototolea, zis Pian, ucis in stil mafiot la inceputul lunii august, in urma unei partide de barbut.Cei doi sunt cercetati intr-un dosar alaturi de alte 9 persoane, pentru talharie si santaj."Doua persoane au fost date in urmarire, dupa ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare preventiva in lipsa, in dosarul de talharie si santaj instrumentat de Serviciul Grupuri Infractionale Violente din Politia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa judecatoria Sectorului 1./ Fata de alte 11 persoane au fost dispuse masuri preventive in aceeasi cauza.La data de 14 august 2020, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis mandate de arestare preventiva, in lipsa, fata de doi barbati, membri ai unui grup infractional, pentru savarsirea infractiunilor de talharie si santaj.Cei doi au fost dati in urmarire, fiind demarate demersurile legale pentru solicitarea mandatelor europene de arestare.Va reamintim ca, in aceasta cauza, fata de alte 11 persoane au fost dispuse masuri preventive, 6 persoane fiind arestate preventiv, iar alte fiind cercetate 5 sub control judiciar", se arata in comunicatul Politiei Romane.Manelisti celebri, precum Florin Salam, Nicolae Guta si Tzanca Uraganul, au facut plangeri la politie spunand ca au fost obligati sa cante gratis la petreceri de mai multi membri ai clanului Duduianu.Membrii clanului Duduianu sunt acuzati ca ar fi talharit mai multi manelisti si le-ar fi luat banii castigati de acestia la diverse evenimente, ori i-ar fi santajat sa cante pe gratis la petrecerile lor.Au fost si cazuri in care, interlopii ii chemau pe manelisti sa le cante la chefuri, le aruncau bani pentru a se lauda, iar la final le luau banii inapoi.Au fost si situatii in care interlopii cereau taxe de protectie de la manelisti.Prejudiciul in dosar este de peste 100.000 de euro.Citeste si: