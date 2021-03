Firma romaneasca, suspectata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatate

Potrivit politistilor, ancheta vizeaza o firma suspectata ca a incasat, din afara tarii, peste 500.000 dolari, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni - fraude in legatura cu investitii oferite pe diverse website-uri, fonduri care nu au fost niciodata investite in numele clientilor."Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Cauza a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane", anunta Politia Capitalei.