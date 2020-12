Fost sef Serviciu expertiza medicala Bihor, trimis in judecata. Este acuzat ca a luat mita de la 491 de pacienti in 25 de zile

Potrivit unui comunicat al DNA , transmis marti AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Vasile Salajan, medic primar - sef Serviciu expertiza medicala din cadrul Casei Judetene de Pensii Bihor, la data faptei, pentru luare de mita in forma continuata.Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriu ca, in perioada 11 mai - 15 iunie 2015 (25 zile lucratoare), Vasile Salajan ar fi primit, in mod direct si prin intermediar, de la 491 de pacienti, suma totala de 90.370 lei, 17.760 de euro si alte foloase care nu i se cuveneau, in legatura cu indeplinirea unor acte care intrau in atributiile sale de serviciu."Concret, aceste foloase ar fi fost primite de catre medic in legatura cu: emiterea unor decizii medicale asupra capacitatii de munca a persoanelor respective, incadrarea intr-un grad de invaliditate, revizuirea medicala ori emiterea deciziei medicale asupra capacitatii de munca", arata anchetatorii.DNA informeaza ca, in cauza, a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile si imobile ce apartin lui Salajan.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii si de a se dispune confiscarea extinsa cu privire la mai multe sume de bani, circa 7.000 actiuni si un imobil.CITESTE SI: USR-PLUS vrea ministerul Justitiei. Dan Barna, despre viitorul guvern: Nu e buna o solutie militara