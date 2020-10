Om de afaceri, acuzat ca si-a sarbatorit ziua la un hotel de patru stele si a fugit, cu tot cu invitati, fara sa plateasca

Potrivit sursei citate, maramureseanul si sotia lui au venit in Baile Felix impreuna cu un grup de prieteni. Au ajuns la hotelul de patru stele President vinerea trecuta si s-au cazat intr-unul dintre cele mai scumpe apartamente, cu patru camere, initial pana duminica dimineata.Petrecerea de aniversare, arata ebihoreanul.ro , s-a derulat sambata, iar petrecaretii au comandat numai bunataturi si bauturi premium, chefuind pana tarziu in noapte, aruncand cu sticle pe geam si vandalizand bunuri din apartament, spre supararea altor clienti care nu s-au putut odihni.Duminica dimineata, mai arata sursa citata, cand a vazut nota de plata, afaceristul maramuresean a cerut sa fie facturata intreaga suma in contul firmei, pentru a face plata luni, la checkout, anuntand totodata ca vor mai sta o noapte, adica pana luni. In realitate, insa, cele patru familii si-au facut bagajele inca de duminica seara si au plecat, cu totii, in jurul orei 21.30, furisandu-se pe o usa laterala a hotelului.Reprezentantii hotelului au incercat sa-si recupereze paguba, sunandu-l pe afaceristul maramuresean care, insa, si-a blocat numarul de telefon, pentru a nu fi deranjat.Reprezentantii hotelului au declarat ca urmeaza sa depuna o plangere penala pe numele maramureseanului.