UDMR "se mai gandeste" daca sustine sau nu motiunea de cenzura a PSD

Attila Korodi critica atat Guvernul, cat si PSD "Avem un Guvern care in foarte multe momente face hibe, ia decizii pripite sau are multe sincope in procedurile decizionale. Pe de alta parte, avem o Opozitie in jurul PSD-ului, care nu a aratat ce se va intampla, daca acest pas care se intampla astazi, motiunea de cenzura, trece (...). La ora actuala, in momentul in care Guvernul Orban pica la motiunea de cenzura, putem ajunge si la un vid decizional. Pe de alta parte, avem un Guvern Orban care se comporta parca in Parlament ar avea peste 50%, ia decizii fara sa consulte partenerii politici sau sociali sau sa aiba dialog cu majoritatea partidelor", a declarat el.Deputatul prezinta variantele UDMR in vederea motiunii de cenzura."Sunt cateva variante: participam si votam impotriva Guvernului, participam si votam impotriva motiunii de cenzura, nu participam. Toate sunt semnale clare despre o pozitionare a grupului parlamentar si aceasta decizie o vom comunica probabil in jurul orei doua", precizeaza Korodi.Parlamentul dezbate si voteaza luni motiunea de censura initiata de PSD.