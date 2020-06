Ludovic Orban raspunde acuzelor presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, pesedistii Marcel Ciolacu si Robert Cazanciuc, referitoare la ilegalitatea prelungirii starii de alerta

Ziare.

"Or, Guvernul Romaniei nu poate actiona in afara cadrului legal aprobat recent chiar de Parlamentul Romaniei, respectiv fara ca actele sale sa beneficieze de intemeiere in legislatia in vigoare", a punctat Ludovic Orban.Replica premierului vine dupa ce sefii celor doua Camere legislative i-au solicitat sa ceara incuviintarea Parlamentului pentru prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe intreg teritoriul Romaniei. Asta dupa ce Orban a transmis marti Parlamentului doar o informare ca a prelungit starea de alerta, fara a cere incuviintarea pentru luarea acestei decizii."Avand in vedere scrisoarea adresata Guvernului in cursul zilei de 17.06.2020, referitoare la Hotararea Guvernului nr. 476/16.06.2020 transmisa spre informare presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, va comunicam urmatoarele:Procedura invocata pentru care solicitati completarea acesteia, in sensul inaintarii unei solicitari de incuviintare, prin raportare la art. 4 din Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se refera la momentul instituirii starii de alerta, prin raportare la alin. (3), teza a 2-a: "Parlamentul se pronunta in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, in termen de 5 zile de la data solicitarii de incuviintare. Daca Parlamentul respinge solicitarea de incuviintare, starea de alerta inceteaza de indata".In cazul de fata, raportat la momentul prelungirii starii de alerta, reglementarea specifica este prevazuta la art. 4, alin. (1), teza a 2-a: "Starea de alerta poate fi prelungita, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne ". Astfel, pentru situatia prelungirii starii de alerta, spre deosebire de momentul instituirii acesteia, in Legea 55/2020 nu este precizata atributia Guvernului de a se adresa Parlamentului printr-o solicitare de incuviintare. Or, Guvernul Romaniei nu poate actiona in afara cadrului legal aprobat recent chiar de Parlamentul Romaniei, respectiv fara ca actele sale sa beneficieze de intemeiere in legislatia in vigoare.Cu titlul de exemplu, invederam mecanismul prevazut intr-o situatie similara, respectiv cel referitor la instituirea starii de urgenta, reglementat prin OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. In acest caz, legiuitorul a prevazut in mod expres, la art. 15, necesitatea incuviintarii de catre Parlament a deciziei de prelungire a starii de urgenta, asemenea celei de incuviintare in cazul instituirii starii de urgenta: "In functie de evolutia situatiilor de pericol, Presedintele Romaniei, cu incuviintarea Parlamentului, poate prelungi durata starii instituite si poate extinde sau restrange aria de aplicare a acesteia. Prelungirile se dispun in conditiile prevederilor art. 5."Luand in considerare cadrul legal mentionat, precum si intentia Guvernului Romaniei de a respecta principiul colaborarii loiale intre autoritatile statului, am transmis Parlamentului spre informare Hotararea pentru prelungirea starii de alerta, incuviintata de Parlament prin Hotararea 5/2020.Fata de calea de urmat in plan parlamentar, ulterior adoptarii Hotararii Guvernului nr. 476/2020, consideram ca este atributul exclusiv al Parlamentului Romaniei sa evalueze si sa interpreteze prevederile Legii 55/2020, intrucat mecanismul prevazut cu privire la incuviintarea starii de alerta a fost rezultatul initiativei, dezbaterilor si deciziei la nivel parlamentar. De altfel,Fata de solicitarea care priveste documentul prevazut de art. 3 din Legea nr. 55/2020, va transmitem atasat atat analiza factorilor de risc, cat si nota de fundamentare care a stat la baza adoptarii Hotararii Guvernului nr. 476/16.06.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19."