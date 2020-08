Lukasenko acuza Occidentul ca vrea sa-l rastoarne de la putere pentru a slabi Rusia: "Spre deosebire de Hitler, care si-a trimis armata catre Moscova, ei cauta sa sparga puterea in functie"

Pentru Occident, "Belarusul este doar o trambulina catre Rusia, ca intotdeauna", a declarat el, citat de agentia belarusa de stiri Belta, de stat."Spre deosebire de Hitler, care si-a trimis armata catre Moscova, ei cauta sa sparga puterea in functie, sa o inlocuiasca cu una noua care va cere un ajutor militar altei tari si care sa desfasoare trupe", a declarat el. Vladimir Putin a anuntat joi ca este pregatit sa intervina - cu oameni - in Belarus, in cazul in care protestele fata de realegerea contestata a lui Lukasenko, la 9 august, degenereaza.Lukasenko a acuzat, invers, in iulie, Moscova de faptul ca incearca sa transforme Belarusul intr-un vasal, sa trimita mercenari in tara sa pentru a-l destabiliza si de a se amesteca in aceste alegeri prezidentiale controversate.Insa, confruntat cu o contestare fara precedent, el a cerut ajutorul lui Putin, schimbandu-si discursul si acuzand tari europene.El s-a angajat vineri sa impuna sanctiuni Poloniei si Lituaniei, care si-au exprimat sustinerea fata de protestatari si au acuzat puterea de fraude electorale si de violente ale politiei impotriva manifestantilor.Zeci de mii de belarusi au iesit in strada pentru a denunta, in aceste ultime trei saptamani, realegerea lui Lukasenko, pe care o considera frauduloasa.Ei considera ca adversara sa Svetlana Tihanovskaia - refugiata in Lituania - a obtinut o victorie in aceste alegeri.Masuri brutale luate impotriva contestatarilor in zilele de dupa alegeri sau soldat cu cel putin trei morti , zecide raniti , iar peste 7.000 de persoane au fost arestate.