Lukasenko acuza Rusia si Polonia de amestec in campania in vederea alegerilor prezidentiale de la 9 august

Aflat la putere de 26 de ani, Aleksandr Lukasenko a anuntat ca se pregateste sa discute despre acest lucru cu omologul sau rus Vladimir Putin La Moscova, Kremlinul a dezmintit aceste acuzatii "Rusia nu a avut niciodata si nu are intentia sa se amestece in procesul electoral, mai ales la aliatul nostru belarus", a declaart un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Relatiile Belarusului cu aliatul sau traditional rus s-au degradat in ultimele luni. Moscova a redus subventiile care i-au consolidat puterea lui Lukasenko.Presedintele belarus in exercitiu o infrunta la 9 august pe Svetlana Tihanuskaia, care a preluat stafeta de la sotul sau, un blogger arestat luna trecuta si acuzat de amenintarea ordinii publice, o infractiune pasibila de trei ani de inchisoare Alt candidat declarat, Victor Babariko, un fost director al Belgazprombank, o fialiala locala a gigantului rus Gazprombank, a fost de asemenea arestat saptamana trecuta, suspectat de finantarea ilegala a campaniei sale.Babariko era considerat cel mai "periculos" rival al lui Lukasenko, iar arestarea sa a condus la manifestatii de sustinere la Minsk si in alte orase din tara.Aleksandr Lukasenko, care-l acuza pe Victor Babariko de faptul ca este manipulat de "papusari rusi", a anuntat ca Guvernul sau a dejucat un complot vizand sa creeze in Belarus o miscare similara manifestatiilor ucrainene din Piata Maidan, in 2014.Forte politice "din Occident si din Est" si-au concentrat eforturile asupra Belarusului, a denuntat el vinerea trecuta."Mastile au cazut, nu doar ale marionetelor pe care le avem aici, ci si ale papusarilor din afara Belarusului", denunta el.