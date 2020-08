Marea Britanie: Un fost ministru conservator retinut, dupa acuzatii de agresiune sexuala si viol

Politia Metropolitana a confirmat ca a inceput o ancheta privind patru presupuse incidente in perioada iulie 2019 - ianuarie 2020 in diferite locuri din Londra. Aceasta a precizat ca un "barbat de circa 50 de ani" a fost retinut.El se confrunta cu acuzatii ale unei femei care a lucrat la biroul sau parlamentar si care sustine ca a abuzat de ea in mai multe randuri. Ea sustine ca parlamentarul a agresat-o, a fortat-o sa faca sex si a lasat-o atat de traumatizata incat a trebuit sa mearga la spital."Vineri, 31 iulie, Politia Metropolitana a primit acuzatii referitoare la patru incidente separate care presupun acuzatii de infractiuni sexuale si agresiune. Se presupune ca aceste infractiuni s-au produs pe adrese din Westminster, Lambeth si Hackney intre iulie 2019 si ianuarie 2020. Un barbat a fost arestat, fiind banuit de viol", a anuntat Scotland Yard.Sunday Times a anuntat ca un parlamentar conservator a transmis prima oara acuzatia femeii lui Mark Spencer, un lider al Conservatorilor, si lui Jacob Rees-Mogg, liderul Camerei Comunelor, dupa ce a vorbit cu presupusa victima in urma cu o luna. Spencer a sfatuit-o pe femeie sa faca o plangere oficiala."Luam extrem de in serios toate afirmatiile de aceasta natura. Intrucat aceasta problema este in mainile politiei, ar fi nepotrivit sa comentam", a anuntat Partidul Conservator.