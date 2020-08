Medicii de familie din Prahova acuza DSP ca le paseaza responsabilitatea gestionarii cazurilor de pacienti Covid care nu sunt internati

Asociatiile medicilor de familie din Prahova cer DSP Prahova "respectarea legislatiei in vigoare" si sustin ca nu isi doresc ca medicilor de familie sa le fie imputate eventuale concedii date in mod eronat, dar confirmate prin adrese ale DSP Prahova."Fiecare adresa sosita pe mailurile medicilor de familie cu punct de plecare DSP Prahova este dovada vie a plasarii raspunderii de la decidenti in curtea medicilor de familie. DSP Prahova continua sa recomande pacientilor COVID pozitivi sa se izoleze la domiciliu si sa se adreseze medicului de familie, fara sa ii indrume pentru evaluare specializata catre unitatile sanitare desemnate, incalcand legea. DSP Prahova le cere medicilor de familie sa isi asume sub semnatura solicitarea emiterii deciziei de confirmare a izolarii, solicitare care este efectuata conform legii de catre medicul curant, la momentul evaluarii specializate.DSP Prahova solicita medicilor de familie colectarea de date personale, documentatie necesara eliberarii deciziilor, activitate pe care trebuie sa o desfisoare angajatii acesteia. DSP solicita medicilor de familie sa elibereze concedii de izolare la pacientii pozitivi SARS-COV-2, initiale, ignorand legislatia in vigoare care specifica clar ca initierea este facuta de catre medicul specialist curant care a evaluat cazul in momentul deciziei prelungirii izolarii la domiciliu" se arata in tr-un comunicat de presa dat publicitatii marti dupa amiaza de Societatea de Medicina Generala si Societatea de medicina a familiei - filiala Prahova.In acest context, medicii de familie anunta ca, pe 7 august, au trimis catre DSP Prahova o adresa in care prezinta situatia din teritoriu si cer respectarea legislatiei, ca au cerut ca institutia sa raspunda pana pe 10 august insa fara a fi primit vreo reactie din partea DSP Prahova."Chiar si incercarea comunicarii directe cu conducerea institutiei nu s-a putut realiza, nici macar refuzul nu a fost realizat, am fost doar ignorati" sustin reprezentantii medicilor de familie din Prahova.Ei arata ca nu doresc sa fie facuti responsabili pentru eventuala acordare a concediilor eliberate eronat in baza unor adrese ale DSP Prahova si anunta ca se vor adresa instantei de judecata daca le va fi imputat acest lucru.Din luna martie a acestui an, DSP Prahova a schimbat trei directori. Cel care se afla in functie la momentul izbucnirii pandemiei in Europa, Dan Ionita, a demisionat la scurt timp dupa ce boala cauzata de SARS-COV-2 a ajuns si in Romania.Cel care i-a urmat in functie, Bogdan Nica, a fost transferat la Ministerul Sanatatii iar actualul director, Dan Decebal, a lucrat multi ani ca epidemiolog la DSP Prahova. Acesta nu a putut fi contactat pentru a isi exprima un punct de vedere cu privire la acuzatiile aduse institutiei pe care o conduce.