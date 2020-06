Om de afaceri britanic acuzat de uciderea sotiei sale romance. Autopsia arata ca "ranile ei au fost provocate de o cadere pe scari"

Ziare.

Cei doi s-au reintalnit la casa lor de vacanta din Franta, dupa ce statusera separati saptamani la rand, din pricina pandemiei, scrie Daily Mail Craig Sneddon, un scotian in varsta de 40 de ani, a fost arestat in dimineata zilei de 13 iunie 2020.Madalina, sotia sa romanca, a fost gasita moarta in casa lor de vacanta, din Aix-en-Provence, Franta.El a sustinut nu are nicio legatura cu moartea acesteia.Anchetatorii au descoperit, insa, ca ranile femeii nu sugereaza o cadere.O sursa din ancheta a declarat pentru Daily Mail ca Sneddon a sunat la numarul de urgenta si a anuntat ca sotia sa a suferit un accident "Cei doi nu se mai vazusera de saptamani intregi, din cauza restrictiilor de calatorie impuse de pandemia Coronavirus", a spus sursa.S-au reintalnit chiar inainte de weekend, cand ridicarea restrictiilor de calatorie i-a permis in sfarsit sotiei sa vina la el, din Marea Britanie in Franta.Petrecusera vineri seara in apartamentul lor inchiriat, de la ultimul etaj al cladirii. Se pare ca au baut foarte mult. Vecinii au auzit multa agitatie, tipete. Cladirea este in mod normal foarte linistita. Serviciile de urgenta au primit un apel de la barbatul panicat, care le-a spus, intr-o franceza stricata, ca sotia sa s-a ranit. Cand au ajuns la fata locului, au gasit-o moarta.Paramedicii au avut imediat suspiciuni ca moartea femeii nu a survenit in urma unui accident.Suspectul a declarat ca a descoperit cadavrul cand s-a trezit si ca, din cauza bauturii consumate in exces cu o seara in urma, nu-si aminteste mai nimic din ce s-a intamplat.Sneddon a fost interogat cu ajutorul unui translator si a sustinut permanent ca nu are nici o legatura cu moartea sotiei sale.", a mai declarat sursa din ancheta.Sneddon a fost retinut si pus sub acuzare. Cautiunea a fost respinsa.