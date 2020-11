Cum raspunde Ludovic Orban acuzatiilor ca se fac prea putine teste pentru COVID-19: "Asta este o bazaconie"

Avertizat ca exista acuzatii potrivit carora nu se testeaza la capacitatea maxima pentru a nu umple spitalele, pentru ca nu exista capacitatea de a gestiona atatia bolnavi, Ludovic Orban a replicat: "Si ce fac, stau bolnavii acasa? Daca un om are simptome, deja sunt cunoscute de toata lumea, suna imediat la 112. Toate apelurile la 112 sunt inregistrate, sunt monitorizate, ele au un sistem de dispeceri, sunt inregistrate, sunt trimise catre DSP-uri si serviciile de ambulanta , sunt urmarite toate apelurile, modalitatea in care se reactioneaza la apelurile respective... Asta este o bazaconie!", a declarat Ludovic Orban, la Digi24."Testam cat este necesar sa testam in conformitate cu regulile care sunt aplicate astazi", a adaugat prim-ministrul.Orban a mai aratat, potrivit sursei citate, ca niciodata nu a existat o cerere de testare contracost mai mare de 12.000-13.000 pe zi, iar testarile pentru definitia de caz se fac in niste parametri care sunt stabiliti."Am stabilit si avem un act normativ in dezbatere si va fi adoptat, o ordonanta de urgenta, pentru refacerea unor stocuri strategice. Acolo am decis sa achizitionam 3 milioane de teste antigen, care se pot gasi acum si in farmacii, dar ele nu pot stabili diagnosticul - in caz ca esti pozitiv trebuie sa dublezi testul cu un test Real Time-PCR. Sigur ca te ajuta in anumite situatii, in triaj, intr-o unitate de primiri urgente , intr-un camin de batrani, sa-ti faci o imagine, sau pot ajuta pentru testarea gratuita a cadrelor medicale care lucreaza in spitalele COVID sau in anumite zone. Pe de alta parte, relevanta acestui test este doar pentru simptomatici. Poti sa faci 20 de milioane de teste dintr-acestea, din care iti ies, sa spunem 100.000 de pozitivi, dar n-ai nicio garantie ca peste opt ore, dintre cei care ti-au iesit negativi nu se pozitiveaza", a mai aratat Ludovic Orban, la DIGI 24