Firme care lucrau cu statul, acuzate de un "tun" de 2,5 milioane de lei prin metoda facturilor fictive

"La data de 20 octombrie 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in Bucuresti (4) si Constanta (2) si pun in aplicare 5 mandate de aducere. Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu prejudiciul de peste 2.500.000 de lei, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti", transmite IGPR.Din materialul probator administrat pana in prezent au rezultat indicii ca persoanele cercetate ar fi constituit un circuit format din mai multe societati comerciale, o parte dintre acestea de tip "fantoma", in scopul sustragerii de la plata T.V.A si a impozitului pe profit."Sumele de bani ar fi provenit din activitati economice concentrate in jurul unor licitatii privind lucrari de reabilitare, modernizare si amenajare a unor obiective detinute de o institutie", adauga IGPR.Persoanele cercetate vor fi duse la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru desfasurarea activitatilor specifice de urmarire penala.