Presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer: "Nu avem un Minister al Sanatatii, ci un minister al COVID-ului. In curand o sa ii acuzam de genocid"

Presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania, Cezar Irimia, sustine ca inca de la inceputul pandemiei pacientii cu boli cronice, in special cei cu cancer, au avut de suferit din cauza masurilor de tratare a pacientilor cu COVID si prevenire a infectiilor.Cezar Irimia sustine ca timp de doua luni pacientii cu cancer au fost marginalizati si lipsiti de tratament, numai presiunea din partea pacientilor determinand autoritatile sa ia masuri care sa vina in sprijinul pacientilor cu boli cronice. Chiar si asa, sustine Cezar Irimia, din cauza lipsei de politici sanitare coerente pacientii cu boli cronice inca au de suferit., a declarat presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania.Cezar Irimia sustine ca asociatiile de pacienti au cerut sa nu se mai faca diferente intre spitalele COVID si non-COVID, ci "fiecare spital sa isi trateze covizii, lui asa cum se procedeaza in toata Europa"., a declarat Cezar Irimia.Radu Tincu, medic de terapie intensiva in cadrul sectiei de Terapie Intensiva - Toxicologie a Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, a explicat intr-un interviu pentru Ziare.com, publicat in 19 octombrie 2020 , ca solutia nu este imprastierea pacientilor cu COVID-19 in mai multe spitale, ci cresterea capacitatii de tratare in spitalele suport, astfel incat spitalele non-COVID sa poata trata pacienti cu alte afectiuni."Este esential sa intelegem ca trebuie sa tinem cat mai mult timp posibil acesti pacienti grupati in spitale suport si sa nu ii rasfiram catre celelalte spitale, pentru ca riscam, pe de o parte, sa contaminam sistemul sanitar, iar pe de alta parte, in momentul in care va trebui in aceste spitale generale, in special spitale monobloc, sa instituie acele circuite functionale, asa partiale cum vor fi, se va reduce drastic capacitatea de internare", a explicat medicul.Alex Bebeselea a parasit Romania in urma cu 10 ani si este director de achizitii pentru doua clinici medicale din Germania. Romanul a explicat ca in clinicile pentru care lucreaza au fost infiintate departamente COVID. Din acest motiv, pacientii care aveau programate interventii chirurgicale care nu erau urgente au preferat sa amane operatiile, asta aducand pierderi spitalului.