Presedintele Filipine: "AstraZeneca a fost tinuta ostatica de Uniunea Europeana"

"Aceasta este o lupta intre cei mai mari ofertanti, care pot plati primii", a spus Duterte intr-un discurs televizat."Noi nu suntem bogati", a adaugat el, dand totusi asigurari ca guvernul sau are fondurile necesare pentru procurarea de vaccinuri.In Filipine au fost raportate pana acum peste 527.000 de cazuri de infectare cu coronavirus - printre cele mai multe din Asia - si 10.807 decese.Filipine se afla in urma altor tari din regiune in ce priveste asigurarea de vaccinuri, cu care Manila spera totusi ca vor fi imunizate in acest an 70 milioane de persoane, adica doua treimi din populatie."AstraZeneca a fost tinuta ostatica de Uniunea Europeana", a spus el.Grupul farmaceutic britanico-suedez a comunicat saptamana trecuta ca nu va reusi sa livreze cantitatile promise de vaccinuri catre UE, declansand o reactie furioasa din partea acesteia.Uniunea Europeana are acum in plan un mecanism de monitorizare si autorizare a exporturilor de vaccinuri, cu posibilitatea de a le bloca daca aprovizionarea sa este insuficienta."Aici, noi avem ASEAN (Asociatia Statelor din Asia de Sud-Est), dar nu suntem la fel de puternici ca UE. Nu avem conexiuni", a mai spus presedintele filipinez.AstraZeneca este unul din cei sapte producatori cu care Filipine negociaza acorduri de livrare de vaccinuri, care se vor adauga milioanelor de doze pe care Manila se asteapta sa le primeasca prin programul international COVAX.