Primarul din Ineu a pus un barbat care l-ar fi calomniat sa dea 5.000 de lei unor familii sarace. Cei doi s-au impacat in instanta

Primarul ar fi fost calomniat in mediul online in timpul campaniei electorale pentru alegerile locale."In urma unor injurii gratuite si total nefondate care mi-au fost aduse pe platforma de socializare Facebook , in urma cu ceva timp, am hotarat sa ii intentez proces autorului, cu scopul de a-l invata o lectie: aceea a dreptatii, a asumarii si a politetii. Reactia mea a adus mai mult decat atat, facandu-l pe autor (in urma unei discutii de comun acord) ca azi, 18.11.2020, in semn de iertare pentru afirmatiile defaimatoare lansate in spatiul public, sa puna la dispozitia a cinci familii din Ineu suma totala de 5.000 de lei. Trecand peste disconfortul personal pe care mi l-a creat, ii multumesc, pe aceasta cale, pentru actiunea caritabila si ii accept public scuzele", a scris primarul Calin Abrudan pe contul sau de Facebook.Primarul l-a dat in judecata pe "calomniatorul" sau si a cerut 10.000 de euro daune, pe care i-ar fi donat unor familii nevoiase daca ar fi castigat procesul. In urma impacarii, a decis sa isi retraga actiunea."Pana la urma toti gresim, dar tot ce facem ar trebui sa fie constructiv. Sper ca modul in care am actionat eu sa ii faca pe oameni sa isi mai schimbe atitudinea unii fata de ceilalti, pentru ca respectul ar trebui sa primeze", a mai spus edilul. Zeci de comentarii ale localnicilor au fost adaugate postarii primarului, majoritatea de apreciere pentru ideea sa si gestul de caritate al celui care a donat banii.