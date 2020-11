Minciuna din CV-ul noului primar din Brasov. "Cum sa spui ca esti absolvent al Facultatii de Automatica si Calculatoare cand, de fapt, tu figurezi ca ai fost exmatriculat?"

Coliban recunoaste ca "a editat" informatiile

Doi profesori universitari din Bucuresti, Ciprian Dobre, care este prodecan la Facultatea de Automatica si Calculatoare, respectiv Traian Rebedea, de la Universitatea Politehnica Bucuresti, il acuza pe noul primar al Brasovului ca si-a falsificat CV-ul, scrie Newsbv.ro . Informatia referitoare la CV-ul lui Coliban apare, de altfel, si pe Wikipedia, iar edilul a recunoscut ulterior ca si-a "editat" informatiile."Vai de Romania fara hotie - pentru ca este o hotie sa minti ca ai o diploma. Dl. Coliban, aproape 20 de ani ati mintit ca sunteti absolvent al A&C. Acum stergeti repede urmele. Ma intreb daca un om care minte de 17+ ani este un om nou, care va aduce schimbare reala in Romania. Si oare mai este intreg la cap sau este un om frustrat, daca a trebuit sa minta atata timp? Va dati seama ca poate acum afla toate rudele si cunostintele sale adevarul", a scris pe Facebook Traian Rebedea."A mintit ca sa fie votat si a facut fals in declaratii oficiale pe senat.ro. Sper sa se sesiseze si Parchetul, sa verifice daca nu e cumva fapt penal. Eu chiar nu cred ca toti politicienii sunt hoti sau corupti. Mentalitatea asta a noastra ca toti sunt hoti peste tot strica mult. Asa zic si plagiatorii, si cei care isi fac treaba de mantuiala, este foarte facil sa justifici orice prin << toti fac asta >> ", a mai comentat Rebedea pe Facebook.Si prodecanul de Facultatii de Automatica si Calculatoare, Ciprian Dobre, confirma informatiile aparute despre primarul USR. El a precizat ca noul edil al Brasovului nu doar ca nu a absolvit, cu sau fara licenta facultatea, ci a fost si exmatriculat. "Nu il cunosc si nu am nimic cu el. Dar cum sa spui ca esti absolvent al Facultatii de Automatica si Calculatoare din UPB, dar, de fapt, sa figurezi ca ai fost exmatriculat si nu ai sustinut licenta?", s-a intrebat retoric Dobre.Edilul brasovean a incercat sa explice situatia pe pagina de internet colibanprimar.ro si recunoaste ca a editat ulterior informatiile."Am editat descrierea din CV, astfel incat sa fie clara partea legata de licenta si regret ca nu am clarificat-o mai devreme. Da, am renuntat la a-mi da licenta in 2005, dupa ce terminasem anul 5 de facultate. Cu mintea de acum poate ca as lua o alta decizie, dar la 20 si ceva de ani si in contextul de atunci a fost decizia cu care am fost impacat. Am avut noroc ca, din punct de vedere profesional, au contat mereu doar rezultatele pe care le-am obtinut, nu diploma, IT-ul fiind un domeniu plin de astfel de exemple", e explicatia data de Coliban, potrivit Adevarul.ro CV-ul sau a fost modificat atat pe site-ul Senatului, cat si pe cel al USR, unde se precizeaza acum clar ca nu este licentiat la Facultatea de Automatica si Calculatoare.Citeste si: