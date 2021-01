Ce se intampla cu profesorul din Neamt acuzat ca i-a cerut unei eleve poze nud. Directoarea adjuncta a liceului a fost demisa

Eleva a reclamat incidentul directoarei adjuncte care nu a luat masuri si a acuzat eleva ca s-a inscris la un profil care nu ar fi potrivit pentru ea. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat ca profesorul este cercetat disciplinar, iar directoarea adjuncta a fost demisa.Potrivit Rise Project, un profesor de matematica de la Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" din Piatra Neamt este acuzat ca a hartuit o eleva de la seral."Credeam ca trimiti o poza cu tine goala, ca de matematica sunt satul", i-ar fi scris profesorul elevei.Aceasta a reclamat incidentul directoarei adjuncte care a considerat ca nu este problema scolii, intrucat hartuirea nu a avut loc in incinta scolii, iar eleva este majora.In plus, directoarea adjuncta a acuzat eleva ca si-a ales o clasa nepotrivita, respectiv profil de mecanica.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, marti seara, la Digi 24, ca directorul adjunct a fost demis, iar profesorul este cercetat disciplinar."I-a fost ceruta demisia doamnei director adjunct care a incercat sa ia apararea acestui cadru didactic. Demisia produce efecte incepand de astazi. Doamna director adjunct Mihaela Zachman - care nu a considerat ca este o problema suficient de grava - nu mai este director adjunct. In acelasi timp, cercetarea disciplinara continua si se vor lua masuri pe care le vom urmari indeaproape. Repet: toleranta zero pentru astfel de situatii", a declarat Sorin Cimpeanu.