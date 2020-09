Raed Arafat: Cine va refuza sa poarte masca atunci cand merge la vot, poate fi oprit sa voteze

Seful DSU, Raed Arafat, a facut, luni seara, precizari pe pagina de Facebook , dupa ce a fost acuzat ca nu lasa oamenii sa voteze.Arafat a explicat ca a fost emisa Hotararea 45 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) care include si regulile de igiena si protectie pentru ziua de vot."Tot astazi, in cadrul sedintei de Guvern, s-a adoptat, in baza hotararii CNSU, hotararea de guvern care adopta regulile respective urmand sa fie emis un ordin de aplicare comun al Min. Sanatatii si Min. Afacerilor Interne. Regulile stabilite includ portul mastii in sectia de vot pentru toti care se afla in interiorul sectiei, inclusiv votantii. Astfel, portul mastii devine obligatoriu prin efectul prevederilor legale aprobate de guvern. In cadrul conferintei de presa de dupa sedinta de Guvern, unul dintre jurnalistii prezenti mi-a adresat intrebarea ipotetica daca o persoana care nu vrea sa poarta masca in sectia de vot poate intra sa voteze, iar raspunsul meu a fost ca nu, din momentul din care a fost emis un act normativ cateva minute mai devreme care prevede clar regulile. Mai ales ca la sectiile de vot, conform Legii 135/2020, vor exista rezerve de masti pentru cei care vin la sectia de vot fara masca", a scris Arafat pe Facebook.Acesta a explicat ca nimeni nu va fi impiedicat sa voteze."Nimeni nu va fi impiedicat sa voteze, insa portul mastii in interiorul sectiei de vot este una din masurile minime necesare pentru a proteja comisia care va sta in interiorul sectiei ore in sir precum si alegatorii care vor fi in interiorul sectiei asteptand sa ajunga la urne. Daca cineva nu vrea sa poarta masca de protectie in interiorul sectiei inseamna ca acesta va risca viata celor din jur, inclusiv a membrilor comisiei de vot. In acest caz, presedintele comisiei va trebui sa respecte legislatia si sa nu permita celor fara masca sa intre in sectia de vot, iar la intrare trebuie sa existe o rezerva de masti in cazul in care cineva dintr-un motiv sau altul nu are masca", a mai scris Arafat, care acuza o incercare "de a crea un fals scandal prin acuzatii si afirmatii nefondate" la adresa sa.Guvernul a adoptat, luni, proiectul de hotarare care prelungeste starea de alerta, incepand cu data de 15 septembrie, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.La finalul sedintei, Raed Arafat a precizat ca va fi emis un ordin comun al Ministerului Sanatatii, Ministerului de Interne, cu avizul AEP, care va stabili regulile in sectiile de vot.Va exista obligativitatea dezinfectarii mainilor la intrarea si iesirea din sectia de vot, iar cartea de identitate va fi introdusa informatic."Cine nu vrea sa respecte regulile, atunci e posibil ca membrii comisiei sa nu permita intrarea si exercitarea votului", a adaugat Arafat.