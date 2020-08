Raspunsul regizorului Cristi Puiu la comentariile lui Cristian Tudor Popescu: "Saracul om, sa ajunga el sa ma scuipe, sa vorbeasca in felul asta"

"M-a intrebat cineva daca am vazut ce a scris C. T. Popescu. Ma uitam si ma gandeam... imi era mila de el. Saracul om, saracul om, sa ajunga el sa ma scuipe, sa vorbeasca in felul asta de mine... e chiar grav, saracul de el. Doamne ajuta, sa il ajute Dumnezeu, sa ii dea mintea cea de pe urma. Ce sa zici la asta? Doamne-fereste, bine, scuipa tu! Pai nu o sa-i fie lui apoi mai greu cu chestia asta? Nu-si da seama? E o alta poveste legata de Romania. O dovada de lipsa de maturitate care vine din faptul ca oamenilor le e atat de greu aici sa spuna, sa isi arate recunostinta, si sa spuna . Asta e foarte greu sa vezi. E o forma de capitulare, tu nu mai ai demnitate. Ba nu, demnitatea ta de om sta in asta: in faptul ca esti recunoscator si ca ai atata verticalitate incat sa recunosti greseala. Poate asta da si cumva culoarea asta locala a noastra a romanilor care ne apropie de varsta adolescentei ca natie, de pubertate, cand cel mai important lucru din lume esti tu insuti si ceilalti nu exista", a declarat Cristi Puiu, conform Adevarul, care citeaza Mediafax.ro.Cristian Tudor Popescu a sustinut ca declaratiile socante pe care regizorul Cristi Puiu le-a facut vineri, 7 august, la TIFF, la premiera nationala a filmului sau "Malmkrog", cand a blamat cerinta ca publicul sa poarte masti de protectie, sunt o "magarie agitatorica" prin care isi promoveaza pelicula."Din comparatia pe care regizorul a facut-o intre dictatura lui Ceausescu si regulile de purtare a mastii si de distantare fizica, cerute acum de guvern pe baza indicatiilor autoritatilor medicale, rezulta un indemn la revolutie. Spune dl. Puiu: Au fost niste oameni in '89 care au spus NU dictaturii, de aceea puteti acum sa vedeti filme la TIFF. Prin urmare, nu trebuie sa va lasati tratati ca niste vite de catre puterea instalata.Vasazica, ce-ar indemna? Asta inseamna sa se mai faca o revolutie acum, iarasi, prin analogie, in care sa iasa oamenii si sa arda mastile in strada, nu? Pentru ca facem astfel de comparatii cu 1989.Ar trebui acum sa mai adaug un calificativ langa cel de "idiot", daca n-as lua in considerare prima ipoteza si anume aceea de promovare, de publicitate grosiera facuta filmului prin aceasta iesire a dlui Puiu, prin care, de altfel, dansul se alatura personajelor grotesti care, in mass-media, zbiara continuu anti-masca. Si face asta dl. Puiu cand numarul de morti si de infectati pe zi creste inspaimantator in Romania.Da exemple cu Franta, cum filmul lui a fost vazut acolo fara masca si fara distantare, asta in timp ce Romania devine ciumata Europei acum, romanii sunt pusi in carantina in tot mai multe tari si dl. Puiu ne da astfel de exemple. Ar trebui sa alatur si calificativul "nesimtit" la ceea ce a facut dl. Puiu", a delcarat CTP.Regizorul Cristi Puiu a declarat vineri noaptea, la proiectia in avanpremiera nationala a celui mai nou film al sau, ca este "inuman" ca spectatorii sa priveasca un film de 200 de minute purtand masca de protectie pe fata."Am muncit foarte mult la acest film, fara masca. Am avut noroc. Uitati, stau, pastrez distantarea sociala, toate normele sunt aici. Ce o sa vedeti aici pe ecran probabil ca este inca o copie de lucru, dar nu filmul ca atare, ci subtitrarea, deci s-ar putea sa existe inca doua-trei greseli. N-am apucat sa corectam, pentru ca nu ne-am gandit ca o sa lansam vreodata acest film din pricina acestei pandemii mondiale. Filmul a iesit in Franta, in sali de cinema, fara distantare sociala si fara masca, in interior, cum ar veni treaba. Si asta este motivul pentru care eu nu particip la aceasta poveste", a explicat Puiu.