Replica Gabrielei Firea dupa ce Nicusor Dan a acuzat-o ca a stopat plata indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap: "Mare ti-e gradina, Doamne!"

"Gabriela Firea a oprit plata stimulentului financiar pentru adultii cu dizabilitati din Bucuresti. Adica a facut exact ceea ce ne acuza pe noi, in mod mincinos, in timpul campaniei electorale! Cinism si bataie de joc pana in ultima zi de mandat - de asta au parte bucurestenii de la primarul general inca in functie.Imediat ce voi prelua oficial functia de primar general, ma voi ocupa de rezolvarea acestei probleme, iar beneficiarii stimulentului financiar isi vor primi banii la care au dreptul. Niciun beneficiar de plati sociale nu va suferi din pricina incompetentei si batjocurii actualei conduceri a primariei. In schimb, clientii politici ai PSD , oamenii insurubati abuziv in functii si beneficiarii de contracte politice vor da socoteala", a scris Nicusor Dan, pe Facebook Consilierul municipal ales Vlad Voiculescu , sustinut de USR PLUS pentru functia de viceprimar, ofera asigurari ca persoanele adulte cu handicap vor beneficia si in continuare de stimulentul financiar oferit de Primaria Capitalei."Ca viceprimar responsabil pentru domeniul social, dupa votul colegilor consilieri, ii asigur pe toti cei inscrisi in program ca vor primi ajutorul promis dupa ce ne vom prelua mandatul. Cred ca am fost cu totii cat se poate de clari in campanie in legatura cu asta. Ii rog de asemenea pe cei din Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (DGASMB) sa transmita acest mesaj clar tuturor celor afectati", a scris Voiculescu, marti, pe Facebook.El a reprosat primarul general in functie, Gabriela Firea, ca nu a alocat fondurile necesare pentru plata acestui stimulent."Ma asteptam si totusi speram ca Firea si PSD sa nu coboare din nou atat de jos. La fel cum cei mai aprigi dictatori isi folosesc cetatenii, chiar pe cei mai vulnerabili, ca scut, administratia Firea a ales sa loveasca in adultii cu handicap din Bucuresti pentru o razbunare politica: vor sa faca sa para ca noi am fi oprit platile si sa capitalizeze pe asta pentru alegerile parlamentare! Dupa ce toata campania a mintit ca noi am vrea sa taiem stimulentele pentru cei cu handicap, astazi aflam ca Gabriela Firea si PSD - inca la butoane - nu au alocat fondurile necesare pentru aceste ajutoare financiare! In prag de iarna lasa oameni in situatii vulnerabile fara bani doar ca bietii oameni sa creada ca noi - care nu am preluat inca mandatele - am fi facut asta", a transmis Voiculescu, presedinte al PLUS Bucuresti.In replica, fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea il acuza pe Nicusor Dan de fake news."O noua zi, un nou fake news, marca Nicusor "Plicusor" Ban. Azi minte ca "am oprit" plata stimulentelor financiare pentru persoanele cu dizabilitati. Adica eu am "oprit" ceva care se achita lunar, datorita unui proiect initiat si sustinut de mine, de aproape 3 ani! Mare ti-e gradina, Doamne! Dar nu mai sunt "pomeni"? Ca asa zicea domnul in campanie. Ca toate stimulentele sociale sunt pomeni care trebuie anulate! Acum plange ipocrit dupa ele?Spre informare: stimulentele pentru copiii cu dizabilitati, in valoare de 1 000 de lei lunar sunt, deja, platite. Stimulentele pentru adultii cu dizabilitati, de 500 lei lunar, se plateau, de obicei, in ultima zi a lunii sau in primele zile din luna urmatoare, in functie de situatia financiara. Situatie financiara grea, la care au contribuit din plin domnii Orban si Citu - prietenii domnului Nicusor - care au diminuat lunar cota din impozitul pe venit alocata Primariei Capitalei si, in plus, nu au acceptat nicio forma de redresare financiara propusa de noi: aprobarea prin CAIL a unui imprumut din Trezorerie sau de pe piata bancara privata. Un comportament odios la adresa bucurestenilor, doar ca sa ma pedepseasca pe mine politic!", a scris Gabriela Firea pe Facebook.Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti a anuntat marti dimineata ca, in aceasta luna, plata stimulentului financiar pentru persoanele adulte cu handicap va fi amanata, urmand sa fie facuta la o data ulterioara, care va fi comunicata de indata ce DGASMB va dispune de fondurile necesare."In atentia beneficiarilor stimulentului financiar pentru persoanele adulte cu handicap! In aceasta luna, plata stimulentului financiar, in valoare totala de 28.000.000 lei, va fi amanata pana la o data ulterioara pe care o vom comunica de indata ce vom dispune de fondurile necesare. Plata stimulentului pentru copiii cu handicap va fi realizata vineri. Va multumim pentru intelegere", a informat DGASMB, printr-o postare pe Facebook.