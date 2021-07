Tanar acuzat ca a turnat benzina pe o vecina si i-a dat foc. Femeia are arsuri pe 98 la suta din suprafata corpului

O femeie din Timisoara a ajuns la spital cu arsuri pe 98 la suta din suprafata corpului dupa ce a fost incendiata de un vecin in varsta de 22 de ani, arata adevarul.ro. Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc marti, cand femeia a iesit din bloc arzand ca o torta si strigand ca a incenciat-o un vecin.Vecinii au spus despre femeie ca ar avea probleme psihice, iar in trecut ar fi mai incercat sa se sinucida. In urma anchetei, s-a stabili, insa, ca victima chiar a fost incendiata de un vecin, tanarul de 22 de ani recunoscand fapta.Ancheta continua pentru tentativa de omor