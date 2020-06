VIDEO Tensiuni puternice in mediul intelectual. Regizorul Radu Jude, acuzat ca a facut un film "de o violenta fara precedent"

Comentariile lui Radu Jude

Analistul politic Vladimir Tismaneanu si scriitorul Mircea Mihaies au avut reactii extrem de dure acuzand o instrumentalizare nepotrivita prin alaturarea unei fotografii postate in timpul pandemiei si Hannah Arendt acuzand complicitatea intelectualilor vremii, dar si antisemitismul din Romania anilor '30 - '40.Cei doi acuza faptul ca Jude a construit un intreg scenariu pornind de la pretextul unei fotografii, alaturand nepotrivit o filmare cu Hannah Arendt si declaratiile acesteia legate de complicitatea intelectualilor care au favorizat ascensiunea lui Adolf Hitler.Filmul are 4 minute si incepe cu un ecran negru cu sigla Festivalului Filmului European, sigla Comisiei Europene si un scurt text."Pentru iesirea dintr-o criza fara precedent, Europa ia masuri fara precedent, Planul Next Generation EU propune 750 de miliarde de EUR pentru redresare la nivel continental.Comisia Europeana sustine o redresare sustenabila, echilibrata si favorabila incluziunii. Filmul incepe cu intro un interviu in care Hannah Arendt deplangea rolul intelectualilor in ascensiunea lui Adolf Hitler, complicitatile, cautionarea, dar si abdicarea unor figuri marcante ale vremii de la valorile umaniste.In contextul istoric in care au fost facute declaratiile Hannei Arendt, aceasta acuza intelectualii angajati politic care au cautionat ororile nazistilor si pe cale de consecinta si atrocitatile Holocaustului. In pasajul folosit in filmul lui Radu Jude, Arendt declara ca se delimiteaza de, ca nu vrea sa aiba de-a face cu acestia si ca este de esenta intelectualului de a justifica totul, de a fabrica idei/concepte despre orice, relativizand totul.Autoarea monumentalei lucraripreciza ca, si ca intelectualii nu isi asuma nimic,."Filmul continua cu un ecran negru si titlul "Stimati oameni de cultura", apoi cu fotografia postata pe reteaua de socializare de analistul politic Vladimir Tismaneanu, o mema, care ilustreaza un card de pasari/ciori si textul Aeroportul Tandarei.Toate zborurile sunt anulate, precum si comentariul acestuia "Super tare", iar numele anonimizat. Vocea din off a regizorului Radu Jude contextualizeaza fotografia: "In plina pandemie, un distins intelectual primeste aceasta mema de la o doamna de cultura si o sharuieste cu mentiunea: super-tare".Jude mai spune ca intelectualul si-a dat seama de continutul rasist al postarii si a sters fotografia. Jude precizeaza ca "apelativul cioara este folosit de sute de ani desemnand comunitatea rroma, iar expresia este folosita si in literatura romana", facand referinta la "Ciocoii vechi si noi", de Nicolae Filimon.Regizorul Radu Jude comenteaza din off imagini din filmul Pasarile lui Alfred Hitchcock, referinta cinematografica invocata in reactiile virtuale la mema postata de Tismaneanu. Jude insa precizeaza din off ca i s-ar fi parut mai potrivita referinta cinematografica la filmul lui Pasolini, "Uccellacci e ucellini", mai putin mainstream decat "Pasarile" lui Hitchcock, si asta pentru ca regizorul italian a fost si homosexual si marxist.Jude foloseste in film si imagini din filmul lui Pasolini. Comentariul lui Jude este o analogia la actul de "discriminare" care ar fi fost savarsit pe analistul politic Vladimir Tismaneanu prin postarea pentru care, de altfel, a si fost amendat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.Filmul se incheie cu o fotografie de epoca pe peronul unei gari unde barbati, unii purtand uniforme negre, unii pe peron, altii pe scarile unui tren , pe care se vede o steag negru cu o cruce, se saluta cu "Heil Hitler".Fotografia imortalizeaza, potrivit cercetatorului Adrian Cioflanca, o reuniune a unor "cuzisti", membrii ai Partidului National Crestin, condus de Alexandru C. Cuza, un partid de orientare nationalista si antisemita, care se aliasera cu cei din Partidul National Agrar, condus de Octavian Goga.Adrian Cioflanca a declarat ca nu vede nicio legatura intre aceasta fotografie si intregul film al lui Radu Jude si cu acuzatiile de legaturi cu pogromurile din epoca invocate de Mircea Mihaies si Vladimir Tismaneanu. Cercetatorul CNSAS a mai precizat ca nu doreste sa comenteze declaratiile lui Mircea Mihaies. "", a mai declarat Adrian Cioflanca.Dupa aparitia filmului lui Radu Jude pe site-ul Festivalului Filmului European, scriitorul Mircea Mihaies a reactionat pe reteaua de socializare scriind ca "Sub pretextul ironizarii lui Vladimir Tismaneanu si-a Denisei Comanescu, regizorul Radu Jude si consilierii sai au lansat pe piata un manifest anti-intelectual de-o violenta fara precedent.Intr-un filmulet de-altminteri pueril si agramat (in engleza, cuvantulse scrie cu doi), sunt mitraliati, in corpore, toti cei a carore sa(citatul e din Hannah Arendt). Nu scapa aversiunii viscerale nici macar intelectualii de stanga si homosexualii, stigmatizati prin intermediul lui Pier Paolo Pasolini".Mihaies se declara oripilat de acest film pe care il considera un manifest anti-intelectuali, starnind un val de ostilitate impotriva intelectualilor, precizand: "N-am mai intalnit vreodata un asemenea muget al ostilitatii fata de intelectualii din Romania: prin intermediul imaginilor si-al citatelorse insinueaza c-ar fi cu totii extremisti si autori de pogromuri".Scriitorul Mircea Mihaies se intreaba retoric in finalul postarii sale daca se sesizeaza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), asa cum a facut-o cand l-a amendat pe Tismaneanu, avand in vedere faptul ca finalul filmului care contine o fotografie pe un peron de gara din Romania, un peron plin de uniforme, de barbati salutand Heil Hitler, uniforme negre, insinunand in subtext ca intelectuali au cautionat pogromurile, crimele antisemite, iar legatura merge pana in prezent.".La randul sau, analistul politic Vladimir Tismaneanu a reactionat pe reteaua de socializare, precizand: "Nici nu-si dau seama, bietii stigmatizatori, cum devin ecoul lui Trump. Ei se vor de stanga si, dar nimeresc cu oistea-n gard. Pentru cae complexa, tovarasi, iar desemnareae un exorcism dialectic, un ritual cu geometrie variabila. De la dreapta, dar si de la stanga. De sus, dar si de jos. Din afara, dar si dinlauntru. Ati inteles? Dar noii inchizitori sunt niste sarmani diletanti, nu stiu cum poti suci si rasuci lucrurile in chipAdica diabolic. Sunt doar niste paiate, niste epigoni in zdrente, veleitari din marele balci post-modern. Cand adevarul se dizolva in magma unui relativism buimac, nordul si sudul, estul si vestul devin intersanjabile. Este ceea ce afirma, zi si noapte, urbi et orbi, vechii si noii tovarasi. Ar fi induiosatori, daca n-ar fi dezgustatori...".Intrebat de Ziare.com cum comenteaza reactiile starnite de difuzarea filmului "Stimati intelectuali", regizorul Radu Jude a scris un raspuns pe care il publicam in integralitate."La invitatia Festivalului Filmului European, am facut un film de montaj de 3 minute legat de felul in care diverse argumente - unele banale, altele mai spectaculoase - au incercat sa justifice o mica gluma rasista care a circulat pe internet.Cum imi cereti sa comentez reactia de pe Facebook a domnului Mircea Mihaies si a altor intelectuali, aleg sa ma refer doar la citeva aspecte care tin de o evidenta supra-interpretare;1. Domnul Mihaies mentioneaza numele domnului Tismaneanu, desi el nu apare in film. Motivul pentru care nu apare tine in primul rind de respectul real pe care il am fata de domnul Tismaneanu si, secundar, pentru ca am fost cit se poate de convins de sinceritatea domniei sale atunci cind a explicat ca nu a inteles dimensiunea rasista a glumei. Pe mine m-au interesat reactiile din jurul acestei meme - multe alegind sa ignore chiar scuzele autorului postarii, ceea ce mi se pare jignitor chiar la adresa domnului Tismaneanu.Nu e o idee noua, matematicianul si eseistul Liviu Ornea s-a referit la cartea lui Max Weinreich, Universitatile lui Hitler, pentru a arata ce argumentare grotesca avea cineva care sustinea Referendumul pentru familie invocind nu stiu ce subtilitate de logica normelor din opera lui Gottlob Frege. https://www.observatorcultural.ro/articol/bifurcatii-o-chestiune-terminologica/ 3. E de tot risul cum niste oameni care sustin dreptul la libera expresie il inteleg doar unilateral: ei au dreptul sa spuna orice, dar o opinie diferita de a lor inseamna sa "ii vrei stirpiti". E un truc vechi, de fapt - ar vrea sa auda incontinuu doar "yes i said yes i will yes", vorba lui Molly Bloom. Vad foarte des asta la amicii regizori sau scriitori, care si ei considera ca au dreptul la libera expresie, dar cind un critic are o indoiala cit de mica despre opera lor si isi foloseste si el sau ea dreptul la libera expresie, criticul respectiv e taxat ca fiind un gunoi rauvoitor etc."Te-a injurat criticul X", mi-a spus la un moment dat un coleg. Am citit textul: nu era nici o injuratura, era doar o cronica dura la adresa unuia din filmele mele. Altfel, sint cit se poate de tabacit: "Toata lumea din familia noastra" a fost acuzat de feministe ca femeile nu sint prezentate intr-o mai buna lumina in film, "Aferim!" a fost distrus de rasisti de toate felurile, "Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari" de antisemiti, "Tipografic majuscul" de iubitorii ceausismului samd. Asa ca nu ma mira ca cei care se gratuleaza intre ei pentru cit sint de intelectuali simt nevoia sa critice acest mic film. E dreptul lor sa o faca si le respect opiniile, chiar si cind sint alaturea cu drumul.4. Domnul Mihaies invoca Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Desi nu m-am gindit ca noi, intelectualii, sintem o categorie vulnerabila (din contra!), daca dumnealui sau sau oricine altcineva crede altfel, ar face foarte bine sa apeleze la CNCD. Nu sint dintre cei care considera asta un "denunt", chiar deloc: e o institutie a unui stat democratic, trebuie sa fie apelata cit mai des de oricine se simte discriminat. (Sa nu uite sa il bage in speta si pe Paul Johnson, a carui carte despre derapajele intelectualilor se numeste chiar Intelectualii).5. Domnul Mihaies afirma ca romii din filmul Aferim! nu sint bine tratati. Il felicit pentru aceasta observatie!!! E cit se poate de adevarat: filmul arata felul in care erau romii tratati de romani in perioada sclaviei.6.Pe undeva inteleg asta: apartinem unei culturi minore, fara o piata a ideilor, undeva la periferia Europei. Personal, nu iau asta in calcul (nu consider ca o carte e mai valoroasa daca a fost tradusa in strainatate sau ca un film e bun daca a luat un premiu), dar observ pe undeva o mica disonanta cognitiva: adica se lauda intre ei pentru orice diploma obtinuta in Occident, fie si acum 30 de ani, pentru orice masa rotunda la vreun Tirg de carte etc.Foarte bine, minunat, zic eu, dar atunci recunoasterea obtinuta de filmele mele in Occident de ce e bagatelizata? Nu reprezinta si ele niste "ispravi culturale", vorba domului Noica? Pina una alta, observ ca filmele mele au fost selectate si premiate la marile festivaluri ale lumii, au fost elogiate in presa importanta de pe intregul mapamond (sic!), se pot gasi la FNAC sau la BFI etc etc. Textele multora din acesti intelectuali atit de sensibili si de usor de jignit nu exista in Occident. Nici macar pe Breitbart".Cat priveste pozitia Festivalului Filmului European in aceata chestiune, coordonatorul Festivalului, Anca Hrab, si directorului artistic, Andrei Tanasescu, au precizat intr-un comunicat ca: "Ca organizatori ai proiectului, respectam calitatea artistica a autorilor participanti, precum si libertatea lor de expresie artistica. In cadrul Festivalului va avea loc o prima dezbatere online pe 11 iunie, de la ora 19:00, in care vor fi invitati autorii filmelor prezentate pe plaforma FFE, in perioada 8-11 iunie. (inclusiv regizorul Radu Jude, autorul materialului video controversat intitulat Stimati oameni de cultura.) Dezbaterea va fi moderata de criticul de film Victor Moruzov, in prezenta directorului artistic, Andrei Tanasescu si va oferi un cadru adecvat de dezbatere a filmelor".In luna mai, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis sa il amendeze cu 5000 del ei pe Vladimir Tismaneanu pentru distribuirea fotografiei mema care ilustreaza mai multe pasari/ciori asezate pe un gard, cu textulsi comentariul. La vremea respectiva, in timpul starii de urgenta, autoritatile au impus carantina totala, iar armata a intervenit in localitatea Tandarei, pazind locuitorii pentru a se asigura ca nu vor parasi zona.Autoarea monumentalei Originile totalitarismului, Hannah Arendt, si-a luat doctoratul in filosofie la Heidelberg, in 1929, dupa ce a studiat cu Heidegger, Husserl si Jaspers. Arendt a fost arestata de Gestapo in 1933, dar a reusit sa scape, refugindu-se in Franta. Dupa ce a ajuns in SUA, in 1941, a ocupat pozitii-cheie in diverse organizatii evreiesti, a scris pentru ziarul de limba germana Aufbau si a lucrat la Editura Schocken Books.Hannah Arendt este una dintre figurile marcante ale gandirii socio-politice contemporane, temele sale predilecte de cercetare au fost totalitarismul si antisemitismul. Invocata, Arendt este celebra pentru expresia care sintetizeza totalitarismul, atrocitatile secolului XX: banalizarea raului. Cele doua teme, totalitarismul si antisemitismul sunt arcuri de bolta ale operei lui Arendt, teme care au macinat epoca postbelica. In 1962 a participat la Ierusalim, ca ziarist trimis de revista The New Yorker, la procesul lui Adolf Eichmann.Experienta prezentei sale la acest celebru proces in epoca a devenit o carte "Eichmann in Jerusalem", publicata de editura Humanitas . In anii '60 si '70 a tinut cursuri la mai multe universitati din Statele Unite ale Americii. A scris pentru numeroase ziare si reviste, intre care Review of Politics, Journal of Politics, The New Yorker, Social Research. A murit la New York in 1975.Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Roman, cu sprijinul financiar al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, sub egida EUNIC Romania, in parteneriat cu ambasadele, centrele si institutele culturale europene si TIFF Unlimited. Festivalul Filmului European este un proiect demarat in 1996, la initiativa Delegatiei Comisiei Europene in Romania. Dupa 2007, anul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Festivalul a fost preluat de Institutul Cultural Roman, care continua sa il organizeze in fiecare an.