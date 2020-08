Aeroporturile din Iasi, Bacau, Cluj, Craiova si Sibiu vor beneficia de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor cauzate de pandemie

"Printr-un memorandum initiat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a fost adoptata in aceasta sedinta de Guvern o schema de ajutor de stat pentru aeroporturile regionale cu un trafic situat intre 200.000 si 3 milioane de pasageri pe an, aflate in subordinea unor judete, pentru compensarea pierderilor inregistrate ca urmare a pandemiei de COVID-19. Vorbim despre aeroporturile din Iasi, Bacau, Cluj, Craiova si Sibiu care vor beneficia de o compensare a pierderilor in suma totala de aproximativ 22 de milioane de lei. Facem precizarea ca in cazul aeroporturilor cu un trafic mai mic de 200.000 de pasageri pe an au beneficiat, deja, de o schema similara de sprijin, iar alte aeroporturi care se incadreaza in categoria de trafic intre 200.000 si 3 milioane de pasageri pe an au accesat in mod individual astfel de scheme de compensare pentru pierderile suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 ", a declarat Ionel Danca, miercuri, la finalul sedintei de Guvern.El a precizat ca prin acest memorandum se creeaza cadrul legal pentru aprobarea unei ordonante de urgenta pentru acordarea unor ajutoare de stat acestor aeroporturi care nu au fost cuprinse in schemele anterioare de ajutor de stat sau nu beneficiaza de o facilitate similara in prezent.