Air France reia zborurile pe ruta Bucuresti - Paris

"Compania aeriana Air France anunta reluarea zborurilor intre aeroportul Paris Charles de Gaulle si aeroportul Bucuresti Henri Coanda incepand cu data de 3 iunie 2020, dupa o pauza de aproximativ doua luni. Zborurile sunt operate in conditii extinse de igiena pe tot parcursul procesului de check-in, imbarcare, derulare a zborului si debarcare", arata compania intr-un comunicat.Programul de zbor include in prima faza operarea unei singure frecvente pe saptamana, urmand sa creasca succesiv la trei, respectiv cinci zboruri pe saptamana si sa devina zilnic incepand cu 22 iunie."Orarul de zbor poate suferi modificari in functie de deciziile autoritatilor, de nevoile pasagerilor din Romania si de gradul de ocupare al zborurilor", precizeaza compania.Pana la sfarsitul lunii iunie si sub rezerva ridicarii restrictiilor de calatorie, Air France intentioneaza sa isi reia treptat zborurile, cu o crestere a numarului de frecvente si destinatii. In luna iunie Air France va efectua aproximativ 15% din zborurile operate in mod normal in acest moment al anului."Oprirea brusca a zborurilor, inchiderea granitelor si impunerea unor masuri de distantare sociala fara precedent au fortat intreaga industrie aeronautica sa se adapteze unui mediu complet diferit de operare. Suntem bucurosi ca dupa aproximativ doua luni de intrerupere a zborurilor putem relua frecventele de zbor spre hub-ul nostru din Paris. Am avut doua luni in care am regandit modul de operare a zborurilor, in special partea de igienizare, astfel ca putem spune ca zborurile sunt operate in maxima siguranta pentru pasageri", a declarat Alexandru Dobrescu, country manager Air France KLM Romania si Bulgaria.Compania arata ca toate frecventele incluse in noul program de zbor al Air France se vor desfasura cu masuri sporite de siguranta, inclusiv asigurarea distantarii sociale la check-in, imbarcare si debarcare, purtarea obligatorie a mastii de protectie in aeroport si in aeronava si verificarea temperaturii pasagerilor la imbarcare.Pentru a limita interactiunea intre echipaj si pasageri, pe zborurile interne si zborurile scurte in Europa, serviciile de masa si bauturi au fost suspendate. Pe zborurile lung-curier, serviciul in cabina este limitat si vor fi folosite produse ambalate individual.