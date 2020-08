Blue Air va relua din toamna cursele pe ruta Bacau-Torino

Anuntul vine in contextul in care compania aeriana a anuntat marti ca isi extinde operatiunile in Italia, alocand o aeronava suplimentara bazei sale din Torino, incepand cu luna septembrie 2020 si va introduce trei noi rute de la Torino."Blue Air isi extinde operatiunile in Italia, alocand o aeronava suplimentara bazei sale din Torino, incepand cu septembrie 2020. Blue Air va introduce trei noi rute de la Torino si va creste frecventele de zbor curente pe rutele interne din Italia. Blue Air isi imbunatateste oferta de sapte rute interne (doua noi) de la Torino, cu doua zboruri zilnice catre Catania, un zbor zilnic catre Lamezia Terme si zboruri noi catre Bari (Nou) si Cagliari (Nou), adaugate rutelor existente - Napoli , Alghero si Trapani", informeaza compania.Blue Air va zbura spre opt destinatii din/catre baza sa din Torino, conform urmatorului program: Torino - Catania 13 zboruri/saptamana, Torino - Lamezia 7 zboruri/saptamana, Torino - Bari 6 zboruri/saptamana, Torino - Cagliari 4 zboruri/saptamana, Torino - Napoli 4 zboruri/saptamana, Torino - Alghero 3 zboruri/saptamana, Torino - Trapani 2 zboruri/saptamana si Torino - Bacau 3 zboruri/saptamana - de la 1 octombrie."Suntem bucurosi sa anuntam extinderea operatiunilor noastre din Torino, pentru a oferi o conectivitate din ce in ce mai buna intre regiunile cheie din Italia. Incepand din 2015, Blue Air a investit continuu pe piata din Torino, realizand o crestere durabila a bazei sale de clienti si a expertizei locale. Alocand doua aeronave la baza noastra din Torino, vom introduce noi rute si vom suplimenta orarul de zbor catre cele mai cautate destinatii din Italia. Italia este o piata esentiala pentru noi, iar Blue Air isi reafirma angajamentul fata de calatorii italieni, adaptandu-se rapid la cererea in crestere pentru conectivitate interna si oferind servicii de cea mai buna calitate la preturi scazute. Totodata, raspundem cererii mari de conexiune regionala intre Moldova si Nordul Italiei prin reintroducerea rutei Bacau -Torino de la 1 octombrie", spune Oana Petrescu, CEO Blue Air.In cursul anului 2019, Blue Air a transportat peste 4,2 milioane pasageri, operand o flota de 25 aeronave si detinand o cota de piata de 17,8%.Compania are circa 1.000 de angajati si opereaza avioane tip Boeing 737. In cei 15 ani de activitate, Blue Air a transportat peste 30 de milioane de pasageri si a zburat peste 340 milioane de kilometri.