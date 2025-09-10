Ce masuri pregateste Ministerul Transporturilor dupa aglomeratia de pe Otopeni

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca este luata in calcul varianta ca, pe Aeroportul International Henri Coanda, sa fie debarcata o singura cursa, pentru ca pasagerii sa fie determinati sa pastreze distanta de doi metri intre ei.

Afirmatia a fost facuta in contextul in care, luni dimineata, au aparut imagini din Aeroportul Otopeni, in care se pot vedea pasagerii a trei curse, care stau unii langa altii, fara a pastra distanta de doi metri dintre ei, recomandata in contextul pandemiei de coronavirus.

"Am discutat cu cei de la Aeroportul Otopeni in aceasta dimineata (luni dimineata - n.red.). Au venit trei curse in acelasi timp. Din pacate, cu toate ca aveam spatiu suficient ca pasagerii sa pastreze acea distanta minim obligatorie de doi metri, cu toate ca aveam afise si indicatoare, cu toate ca am difuzat in permanenta mesaje audio si video, in interiorul aeroportului, pentru a pastra acea distanta, pasagerii au ales, din pacate, sa stea in apropiere unul de celalalt, cu toate riscurile pe care si le asuma.

Luam in calcul sa pemitem accesul in aeroport pe o singura cursa, astfel incat sa nu se suprapuna mai multe curse. Daca nu reusim sa-i convingem sa inteleaga sa pastreze aceasta distanta, atunci vom permite accesul, debarcarea unei singure curse astfel incat aceasta distanta, foarte clara, de altfel marcata in aeroport, dar care nu este respectata, sa fie respectata", a explicat Bode, la Antena3.

Ministrul Transporturilor spune ca, in prezent, pot debarca, simultan, doua sau trei curse aeriene. Singura conditie este, insa, ca pasagerii sa stea la distanta de doi metri unii fata de altii.

