Controale mai stricte in aeroporturi: Sunt verificate si lichidele cumparate din duty-free sau din avion

Lichidele, aerosolii sau gelurile achizitionate din magazinele de tip duty free din aeroporturi sau de la bordul aeronavelor vor putea fi transportate doar dupa ce au fost supuse controalelor de securitate, incepand de vineri.

Astfel, incepand cu 31 ianuarie, pe aeroporturile din Uniunea Europeana, atat la plecare, cat si la transfer, o serie de produse si obiecte vor putea fi transportate in bagajul de mana doar dupa ce au fost supuse controlului de securitate, se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), remis Ziare.com.

In aceasta categorie sunt incluse lichidele, gelurile si aerosolii aflate in bagajul de mana al pasagerilor, achizitionate din magazinele de tip duty free din aeroporturi sau de la bordul aeronavelor, ambalate in pungi speciale, prevazute cu elemente de probare a integritatii, sigilate, numite STEB (Security Tamper Evident Bag), precum si medicamentele si produse necesare unor diete speciale, inclusiv alimentele pentru bebelusi.

La efectuarea controlului, personalul de securitate poate solicita pasagerilor o dovada a autenticitatii produselor sau deschiderea recipientelor in care se afla lichidele si poate refuza transportul acestora, mai transmite comunicatul.

Singurele lichide, aerosoli si geluri care vor putea fi transportate, in continuare, fara restrictie, in bagajul de mana, sunt cele aflate in recipiente individuale de maximum 100 ml si amplasate intr-o punga de plastic transparenta, resigilabila, al carei volum nu trebuie sa depaseasca 1 litru.

Toate aceste produse trebuie scoase din bagajele de mana si prezentate separat la controlul de securitate, se mai arata in comunicat.

Echipamentele speciale pentru controlul lichidelor vor fi amplasate pe filtre dedicate, pe care pasagerii le vor putea identifica cu ajutorul signalisticii sau a personalului aeroportuar.

Aceste noi metode de analiza a lichidelor, aerosolilor si gelurilor cu echipamente speciale la controlul de securitate din aeroporturile comunitare au ca scop ridicarea treptata a restrictiilor privind transportul acestor produse in bagajul de mana, pentru cresterea gradului de confort al pasagerilor, proces care urmeaza a fi finalizat in anul 2016. Pana la acel moment, celelalte lichide, geluri si aerosoli care nu se incadreaza in categoriile mentionate vor putea fi transportate doar in bagajul de cala, mai transmite CNAB.

