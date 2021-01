Cursa Blue Air care trebuia sa plece vineri seara spre Madrid, amanata pentru sambata, la 20.30. Peste 170 de oameni au petrecut noaptea in aeroport

"Zborul nu va fi anulat. Acesta a fost reprogramat pentru ora 20.30 daca aeroportul din Madrid se va deschide. In cazul in care nu se va intampla acest lucru Blue Aur va asigura cazarea in Bucuresti pentru pasagerii acestei curse", a precizat Adela Catalina Bulic, PR manager Blue Air.Pasagerii cursei Blue Air - Bucuresti-Madrid - au petrecut noaptea pe Aeroportul International Henri Coanda, dupa ce a fost anuntata amanarea zborului, iar, potrivit Digi24, sunt afectati circa 170 de pasageri.Agentia Meteorologica spaniola - AEMET a emis pentru vineri si sambata un Cod rosu de ninsori in comunitatile Madrid si Castilla la Mancha.