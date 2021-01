Exproprierile pentru construirea noului terminal de la Aeroportul Henri Coanda vor costa 236 milioane de lei

"Platile pentru proprietarii expropriati conform HG 799/2019 vor putea fi efectuate in scurt timp. Aproape o mie de dosare (circa 70%) din total au fost deja clarificate astfel ca, in acest moment, mai este necesara doar completarea Comisiilor de expropriere cu noii membri, desemnati in urma alegerilor locale din septembrie 2020 in cele doua unitati administrative teritoriale implicate (Otopeni si Tunari) pentru demararea platilor.Instituirea starii de urgenta intre 16 martie si 15 mai 2020, precum si a starii de alerta din 18 mai pana in prezent, au constituit obstacole pe care insa, cu eforturi suplimentare, Comisiile de exproprieri le-au depasit, procedurile legale continuand in toata aceasta perioada", se mentioneaza in comunicatul citat.Conform datelor companiei, este vorba despre un total al despagubirilor de 236.037.292 lei, din care 102.318.254 lei la Otopeni si 133.719.038 lei la Tunari.Proiectul pentru care se face exproprierea, "Dezvoltarea si modernizarea Infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti", va asigura construirea nu numai a unui terminal de pasageri, ci si extinderea platformelor de imbarcare-debarcare, a sistemului de cai de rulare, drumuri de acces si parcari, precum si a unui nou turn de control si a unor hangare si spatii tehnice.Noile amplasamente vor permite oferirea de servicii la nivel superior si crearea de noi locuri de munca, sustin reprezentantii CNAB.