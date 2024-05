Germania furnizeaza ascensoare pentru aeroportul Otopeni

O companie germana va furniza Romaniei 13 ascensoare si 18 scari rulante pentru modernizarea aeroportului Henri Coanda.

Este vorba de firma ThyssenKrupp, care se va ocupa si de montarea acestor instalatii, potrivit L'Express.

In plus, ThyssenKrupp va amplasa si patru benzi rulante, doua dintre ele fiind cele mai lungi construite vreodata in Romania. Mai exact, acestea vor masura 61 respectiv 75 de metri.

Aeroportul International Henri Coanda urmeaza sa fie modernizat prin construirea unui nou terminal.

Directorul de comunicare al aeroportului Henri Coanda, Valentin Iordache, declara in octombrie anul trecut, ca terminalul international Otopeni va fi finalizat in martie 2011, odata cu aderarea la spatiul Schengen.

Terminalul va asigura plecarea si sosirea pasagerilor pe fluxul Schengen si non-Schengen.

Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (Otopeni), administrat de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, a fost certificat ca aeroport international, indeplinind toate conditiile prevazute de noua legislatie in domeniu.

Ads