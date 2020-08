VIDEO Incident aviatic pe aeroportul Baneasa. Un avion plin cu militari a avut probleme la aterizare

Este vorba despre un avion Boeing 767, caruia i s-a rupt trenul de aterizare pe pista, chiar in momentul aterizarii, scrie jurnalistul Vitalie Cojocari, care a postat si cateva imagini de la fata locului.Nicio persoana nu a fost ranita in urma incidentului."Echipajele aeroportului ( pompieri ambulanta ) au actionat prompt, conform procedurilor specifice. O investigatie este deja in derulare, fiind efectuata de AIAS. Pista de decolare-aterizare a aeroportului este inchisa prin NOTAM. Traficul comercial, care se desfasoare pe aeroportul Henri Coanda, nu a fost afectat", au reprezentantii Aeroportului.Aeronava, inmatriculata N423AX, apartine companiei Omni Air si a aterizat la ora 14:55 pe Aeroportul Baneasa. Venea din Kabul, Afganistan, si, in drumul catre Washington, SUA, dupa un drum de 5 ore, a facut o escala la Bucuresti.