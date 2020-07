Lucian Bode, despre schimbarea directorului Aeroportului Timisoara: "Au existat mai multe sesizari pe care le-am primit la Ministerul Transporturilor"

"In ceea ce priveste schimbarile de management, aici au existat mai multe sesizari pe care le-am primit la Ministerul Transporturilor, in baza carora am dispus un control din partea Corpului de Control. Raportul a indicat nerespectarea legislatiei in vigoare in ce priveste selectarea administratorilor Aeroportului. In consecinta, Adunarea Generala a Actionarilor a procedat la revocarea celor patru membri ai Consiliului de Administratie, iar in etapa a doua, membrii Consiliului de Administratie, in intelepciunea lor, au decis sa numeasca un nou director general in persoana unui om cu o experienta vasta in ce priveste managementul de aviatie. Am incredere in decizia luata de CA si am incredere ca Aeroportul Timisoara se va dezvolta si isi va implementa proiectele europene", a declarat, vineri, la Timisoara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.In ceea ce priveste situatia financiara dezastruoasa cu care se confrunta acum Aeroportul Timisoara, ministrul a anuntat ca acesta va fi sprijinit financiar de stat."Situatia Aeroportului Timisoara, ca si situatia aeroporturilor din lume, este una critica. Veniturile au scazut cu peste 90% pe perioada de pandemie. Preocuparea noastra a fost ca sa demaram procedurile in vederea acordarii unor ajutoare de stat pentru a-i sprijini sa treaca prin aceasta perioada. Primul aeroport este Timisoara. Am mers in Guvern, exista un memorandum pentru 15 milioane lei ajutor de stat, am trimis aceasta solicitare Comisiei Europene si speram ca din cei 15 milioane sa atragem 5,5 milioane lei, bani necesari pentru a acoperi pierderea din aceasta perioada. Precuparea mea ca ministru a fost sa dezvolt cat mai multe proiecte de investitii la Aeroportul Timisoara, preocuparea noastra este de a dezvolta Aeroportul Timitoara, de a-l sustine", a precizat ministrul Transporturilor.Joi, Consiliul de Administratie al Aeroportului International "Traian Vuia" din Timisoara a decis inlocuirea directorului Dan Idolu cu generalul Dorel Gradinaru, fost sef al Inspectoratului de Aviatie al Ministerului de Interne. Acesta a fost demis de la Inspectoratul General de Aviatie la sfarsitul anului 2014, dupa tragedia de la Siutghiol, atunci cand patru oameni au murit in urma prabusirii unui elicopter SMURD in lac.Dan Idolu a fost directorul general al Aeroportului International Timisoara intre anii 2002 - 2009, 2012 - august 2015 si septembrie 2015 - iulie 2020.