VIDEO Cum arata pista proaspat modernizata a Aeroportului Bacau. Suprafata totala a crescut cu zeci de mii de metri patrati

Modernizarea pistei aeroportului din Bacau a inclus demolarea celei existente, in lungime de 2,5 kilometri si latime de 45 de metri, si restaurarea noii cai de rulare. Noua pista are o platforma pentru manevrarea inapoi a aeronavei.Suprafata totala de aterizare, inclusiv platforma de intoarcere, este mai mare de 115.000 de metri patrati. Proiectul a inclus si reabilitarea benzilor de circulatie , extinderea platformei de imbarcare si debarcare, precum si constructia drumului de securitate perimetral al aeroportului, instalarea de balize pe noua pista si platforma de securitate."De noua infrastructura va beneficia o populatie de peste 180.000 de locuitori. In prezent, aeroportul din Bacau are un trafic de peste 78.000 de pasageri pe trimestru. Odata cu executarea acestei infrastructuri, va fi posibila o crestere a traficului aerian , permitand o crestere a operatiunilor de decolare si aterizare la aeroport ", se arata in comunicatul transmis de FCC FCC mai lucreaza si la alte proiecte romanesti de infrastructura. Compania spaniola executa si modernizeaza 121,6 kilometri de cai ferate, 47 de poduri si 19 statii, dar si la sistemul de electrificare.