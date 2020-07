PSD acuza PNL ca "ii pune in pericol pe romani" prin "compromiterea sistemului de carantinare"

"Liberalii acuza romanii ca nu respecta regulile, dar chiarImaginile haosului total de la Otopeni, cu sute de oameni inghesuiti la controale, sunt oribile.. Intr-o tara normala, Vela si Tataru erau facuti deja pachet si lasati la vatra..", considera PSD.Social-democratii sustin ca mii de infectati pot intra zilnic in tara "din prostia Cabinetului PNL", noteaza News.ro "Intr-o tara normala, un asemenea guvern trebuie sa plece, nu sa ameninte ca prelungeste iar starea de alerta. Guvernarea liberala stie sa-si protejeze afacerile cu masti si pacanele, nu si cetatenii.", conchide PSD.Imagini cu sute de pasageri inghesuiti pe Aeroportul Henri Coanda, la sosiri din cauza controalelor anti-Covid au fost distribuite pe retelele sociale, purtatorul de cuvand al aeroportului, Valentin Iordache, declarand pentru Digi24.ro ca DSP are doar doi angajati care verifica fiecare pasager in parte (completare/verificare declaratie, plus cateva intrebari, semnatura, stampila etc.), ceea ce face ca traficul pasagerilor in terminal sa fie blocat.