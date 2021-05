Incident grav pe aeroportul din Suceava: Pilotul unui avion de mici dimensiuni si-a uitat castile in masina si a pus in pericol sute de pasageri

Cele mai importante precizari din raportul AIAS:

Declaratii contradictorii

Instructiune de ratare a aterizarii pentru Wizz

Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (AIAS) a finalizat raportul preliminar care descrie modul cum s-au derulat lucrurile. Pilotul avionului de tip FK9 ELA, identificat YR-5308, si-a uitat castile in masina cu care a venit la aeroport si, astfel, nu a putut sa comunice cu turnul de control al aeroportului.Aterizarea aeronavei Wizz a f ost anulata si reluata dupa circa 20 de minute . Pilotul care a intrat cu avionul pe pista are 64 de ani si 1.400 de ore de zbor. La momentul intrarii avionului de mici dimensiuni pe pista, aeronava Wizz se afla la o altitudine de aproximativ 900 de metri, mai avea circa 1 minut pana la aterizare si efectua cursa Londra Luton - Suceava.Avion de tipul celui care a intrat fara autorizatie pe pista principala a aeroportuluiAIAS a reconstituit istoricul acestui eveniment considerat "grav" pe baza declaratiilor celor implicati. Astfel, in data de 24 ianuarie 2021, pilotul aeronavei identificata YR-5308, insotit de un pasager s-au prezentat la Aeroportul International "Stefan cel Mare" Suceava, unde se afla parcata aeronava, in vederea efectuarii unor reparatii si alimentarii cu combustibil, cu scopul ulterior de a efectua un zbor pe ruta Aeroport International "Stefan cel Mare" Suceava - Aerodromul Dumbrava/Piatra Neamt.Deoarece personalul responsabil cu securitatea cat si dispecerul de sol erau ocupati in acel moment cu pregatirea deservirii cursei WIZZ AIR (WUK99WL) ce urma sa aterizeze, pilotului nu i-a fost acordat accesul la platforma cu masina. A fost indrumat sa efectueze controlul de securitate pentru acces la aeronava fara masina. In aceasta situatie, masina a fost parcata in zona hangarului Bucovina Fly Club. Pilotul, impreuna cu pasagerul au efectuat controlul de securitate si s-au deplasat pe jos catre aeronava, fiind insotiti de catre dispecerul de sol.Deoarece sculele si dispozitivele necesare reparatiei pe care intentiona sa o efectueze la aeronava se aflau in masina cu care venise la aeroport , pilotul a decis sa repozitioneze aeronava de pe platforma aeroportului pe platforma hangarului Bucovina Fly Club, unde urma sa efectueze reparatia si alimentarea aeronavei. Ajuns la aeronava, pilotul a constatat lipsa castilor radio (care ramasesera in masina), astfel incat nu a putut contacta pe frecventa operationala TWR (turnul de control - n.r.) Suceava in vederea obtinerii aprobarilor necesare.La ora 11:07 dispecerul de sol a contactat TWR Suceava pe telefonul mobil. Dupa ce s-a prezentat controlorului de trafic , acesta a declarat ca i-a inmanat telefonul pilotului. Pilotul a solicitat telefonic controlorului de trafic aerian aprobarea pentru repozitionarea aeronavei de la platforma aeroportului la platforma hangarului Bucovina Fly Club, aprobare pe care a declarat ca a primit-o.Aeroportul din SuceavaControlorul de trafic aerian a declarat ca a fost contactat de catre dispecerul de sol cu solicitarea aprobarii repozitionarii aeronavei YR-5308. La intrebarea daca deplasarea aeronavei va fi facuta cu motor sau tractata, raspunsul primit a fost ca repozitionarea va fi facuta cu motor. Controlorul de trafic aerian a aprobat repozitionarea aeronavei si a mai declarat ca intreaga convorbire telefonica a purtat-o doar cu dispecerul de sol.La ora 11:14, controlorul de trafic aerian a autorizat aterizarea cursei WIZZ AIR la pista 16. La mai putin de 30 de secunde dupa emiterea autorizarii de aterizare, controlorul a observat initierea rulajului de catre aeronava YR-5308, moment in care a marit la intensitate maxima luminile STOPBAR-ului caii de rulare A. La ora 11:15, aeronava YR-5308 a intrat pe calea de rulare A, a traversat STOPBAR-ul si a intrat neautorizat la pista.Conform procedurii, controlorul de trafic aerian a transmis imediat instructiunea de ratare a aterizarii cursei WIZZ AIR, care la acel moment se afla la aproximativ 8 NM si 3300 ft altitudine. Controlorul de trafic aerian a incercat apoi sa ia legatura cu pilotul aeronavei YR-5308 pe frecventa operationala 118.300 MHz, dar nu a primit niciun raspuns.Dupa ce a parcurs calea de rulare A, aeronava YR-5308 a virat stanga pe pista si a parcurs o distanta de aproximativ 250m. Vazand ca nu exista o cale de rulare catre hangarul Bucovina Fly Club, pilotul a intors aeronava 180⁰ si a rulat pe pista spre platforma Aeroportului International "Stefan cel Mare" Suceava. A rulat din nou pe calea de rulare A, apoi a efectuat un viraj dreapta 90⁰ pe calea de acces care face legatura intre suprafata de miscare a aeroportului si hangarul Bucovina Fly Club.Calea de acces spre hangar (cu albastru) pe care trebuia sa o urmeze pilotulDupa ce a ajuns pe platforma hangarului Bucovina Fly Club, pilotul a intrat in posesia castilor radio, iar la ora 11:22, a intrat in legatura cu controlorul de trafic aerian pe frecventa operationala.In perimetrul Aeroportului International "Stefan cel Mare" Suceava a fost construit un hangar al asociatiei Bucovina Fly Club. Pentru a face legatura intre hangarul Bucovina Fly Club si suprafata de miscare a aeroportului a fost construita o cale de acces. La momentul producerii evenimentului aceasta cale de acces nu era certificata de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, neregasindu-se in AIP Romania. In perioada urmatoare, AIAS va publica raportul final al incidentului.