"Tepe" de proportii date in numele unei firme care opereaza pe Aeroportul Otopeni. Escrocii foloseau criptomonede

"Din cercetari a reiesit ca, in perioada august - octombrie 2019, mai multe persoane ar fi indus in eroare comercianti din spatiul intracomunitar, prin plasarea de comenzi si ridicarea de marfuri in numele unei alte societati a carei identitate ar fi fost clonata. In scopul asigurarii credibilitatii informatiilor, in vederea stabilirii relatiei comerciale, persoanele banuite ar fi falsificat documente si ar fi creat domenii web. Ulterior, marfurile ar fi fost comercializate prin intermediul unor societati special create in acest sens", arata Politia Capitalei, potrivit careia prejudiciul s-ar ridicat la peste un milion de lei.Potrivit unor surse ziare.com, firma clonata de escroci era DNATA Catering SRL (firma de caterring din aeroportul Otopeni). Potrivit acelorasi surse, achizitiile de bunuri si comenzile se faceau din Spania, Italia si alte tari europene, iar plata se facea cu criptomonede pentru a incerca sa isi ascunda urmele. Marfa era mai departe valorificata printr un circuit de firme fantoma.