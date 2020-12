Trenul Gara de Nord - Aeroportul Henri Coanda: Sistemul de control digital al traficului feroviar este finalizat. Cat va dura calatoria

Potrivit sursei citate, linia a fost echipata cu centralizare electronica si solutii de telecomunicatii pentru a permite o circulatie sigura.Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti a prevazut extinderea cu 3 kilometri a caii ferate existente, in lungime de 17 km."Acest proiect este foarte important pentru imbunatatirea fluiditatii si eficientei traficului in Bucuresti, deoarece ofera prima conexiune directa intre gara principala a capitalei si principalul sau aeroport international. Din aceasta perspectiva, compania Alstom se mandreste cu faptul ca a asigurat solutiile digitale de control feroviar. Am finalizat lucrarile, din punctul de vedere al semnalizarilor proiectul este gata sa intre in operare comerciala", a declarat Gabriel Stanciu, director general al companiei Alstom pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova.Proiectul de modernizare a liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti a inclus constructia unei cai ferate simple cu o lungime de 2,95 km, cu trei poduri, un viaduct lung de 1,52 km si o noua gara, cu linie dubla, la Terminalul T1 al aeroportului. Compania Alstom a fost responsabila pentru implementarea solutiilor digitale de control feroviar si a celor de telecomunicatii, inclusiv sistemele de centralizare electronica si sistemele de incalzire a macazurilor, pentru a preveni defectiunile pe linie in timpul iernii.Potrivit comunicatului citat, Alstom este lider in furnizarea de solutii digitale de control feroviar si infrastructura pe piata din Romania, in special prin proiectele de reabilitare feroviara aflate in derulare pe sectiunea romaneasca a coridorului European Rin-Dunare. Datorita expertizei sale demonstrate si a portofoliului sau solid de proiecte din Romania, Bucurestiul a devenit un centru de excelenta in solutii feroviare digital si solutii de infrastructura pentru Europa Centrala si de Est - Centrul de Excelenta Alstom Digital Mobility (ADM).Compania Alstom este activa pe piata din Romania din anul 1994. Numarul de angajati a crescut in mod constant, depasind in prezent 500 de persoane.Alstom ofera o gama completa de echipamente si servicii, de la trenuri de mare viteza, trenuri de metrou , tramvaie si autobuze electrice pana la sisteme integrate, servicii personalizate, solutii de infrastructura, control al traficului si de mobilitate digitala. Alstom a inregistrat vanzari de 8,2 miliarde de euro si a contabilizat comenzi in valoare de 9,9 miliarde de euro in exercitiul financiar 2019/20. Cu sediul central in Franta, compania Alstom este prezenta in peste 60 de tari si are 38.900 de angajati.